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Tur 90+'da geldi! Gençlerbirliği Süper Lig takımını kupadan eledi

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Gençlerbirliği, son dakikada bulduğu golle Kayserispor'u 2-1 yenerek üst tura çıktı. Maçın 23. dakikasında Kayserispor, Talha Sarıarslan'ın golüyle öne geçerken, Gençlerbirliği ilk yarının sonlarına doğru Aias Aosman'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. Maçın son sözü yine Aias Aosman'dan geldi. 90+4. dakikada attığı golle maçı kazandıran Aosman, takımını son 16 turuna taşıdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Mondihome Kayserispor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Mücadeleyi konuk takım Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

İLK YARI 1-1 BİTTİ

Ev sahibi Kayserispor, maçın 23. dakikasında Talha Sarıarslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği bu gole 35. dakikada Aias Aosman'ın penaltı vuruşuyla karşılık verdi ve skor 1-1 oldu.

Tur 90+'da geldi! Gençlerbirliği Süper Lig takımını kupadan eledi

GENÇLERBİRLİĞİ TURLADI

Maçta son sözü yine Aias Aosman söyledi. 90+4'ncü dakikada sahne alan Aosman, takımını öne geçirerek maçı kazandırdı. Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi Kayserispor kupaya veda etti. 1. Lig ekibi Gençlerbirliği son 16 turuna yükseldi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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