Tur 90+'da geldi! Gençlerbirliği Süper Lig takımını kupadan eledi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Mondihome Kayserispor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Mücadeleyi konuk takım Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

İLK YARI 1-1 BİTTİ

Ev sahibi Kayserispor, maçın 23. dakikasında Talha Sarıarslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği bu gole 35. dakikada Aias Aosman'ın penaltı vuruşuyla karşılık verdi ve skor 1-1 oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ TURLADI

Maçta son sözü yine Aias Aosman söyledi. 90+4'ncü dakikada sahne alan Aosman, takımını öne geçirerek maçı kazandırdı. Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi Kayserispor kupaya veda etti. 1. Lig ekibi Gençlerbirliği son 16 turuna yükseldi.