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61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026), uluslararası sportif rekabeti Türkiye'nin tanıtımıyla buluşturdu.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde düzenlenen TUR 2026, Çeşme'den Ankara'ya uzanan sekiz etaplık parkuruyla 27 ülkeden 161 sporcuyu ağırladı.

Organizasyon, ev sahibi şehirlerin doğal ve kültürel zenginliklerini dünya ekranlarına taşıdı.

190 ülke ve bölgede yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun uluslararası yayın ortağı Fransız medya grubu A.S.O'nun raporuna göre TUR 2026, 8 gün boyunca 190 ülke ve bölgede yayınlandı.

Turda 6 kıtaya yayılan ağda yer alan 79 yayıncı kuruluşun 10'u canlı yayın gerçekleştirdi. TUR 2026 toplam 444 saatlik yayınla 887 milyon haneye ulaşan teknik erişim kapasitesi sağladı.

Organizasyon, canlı yayınlar, günlük özetler, haber içerikleri ve programlarla 31 dijital platform, 3 uluslararası haber ajansı, dünya çapında yayın yapan 6 kanal ve uçak içi eğlence sistemleri aracılığıyla da izleyiciyle buluştu.

6,37 milyar potansiyel erişim

TUR 2026 medya ve iletişim raporunda, ulusal ve uluslararası medya, dijital platformlar ve yayın ağı verilerinin birlikte değerlendirilmesiyle toplam 6,37 milyar potansiyel erişim hesaplandı.

Bu rakamın tekil izleyici sayısını değil, farklı mecralardaki erişim göstergelerinin toplamını yansıttığı belirtildi.

Sosyal medya mecralarında 9,6 milyon izlenme ve 18,2 milyon görüntülenme kaydedildi. Organizasyona ilişkin 20 bin 760 paylaşım yapılırken, bu içerikler 652 bini aşkın etkileşim aldı. Paylaşımların potansiyel erişimi ise yaklaşık 5,2 milyar olarak hesaplandı.

Türkiye'de Kasım 2025-Temmuz 2026 dönemini kapsayan medya raporuna göre, TUR 2026 yazılı basında 818, televizyonda 804, internet medyasında 10 bin 399 ve radyoda 65 olmak üzere toplam 12 bin 86 içeriğe konu oldu.

Ulusal ve yerel medyada yaklaşık 237 milyon toplam erişim kaydedilirken, televizyon ve radyo yayınlarının süresi 278 saat 45 dakikayı aştı.

Uluslararası medya için hazırlanan İngilizce yarış bültenleri de 107 habere kaynaklık ederek yaklaşık 13,9 milyon potansiyel erişim sağladı. Sekizden fazla yayın dilinde yayımlanan haberler, farklı ülkelerdeki spor ve bisiklet yayınlarında yer buldu.???????

Çeşme'den Ankara'ya 8 etaplık mücadele

TUR 2026, 5 şehir, 20'den fazla ilçe ve 60'ın üzerinde kasaba, köy ve yerleşimden geçen rotasıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinin tanıtımına katkı sağladı.

Ege ve Akdeniz kıyılarından dağ yollarına ve şehir merkezlerine uzanan parkur, sporcuların mücadelesini ülkenin doğal ve kültürel değerleriyle buluşturdu.

Ankara'nın 27 yıl aradan sonra yeniden tur rotasına dahil olması da organizasyonun öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

23 takım ve 161 bisikletçi yarıştı

Dünya bisikletinin önemli takımlarını ve genç sporcularını bir araya getiren 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3 UCI WorldTeam, 14 UCI ProTeam ve 6 UCI Continental Team olmak üzere 23 takım mücadele etti.

Türk bisikletini İstanbul Team, Konya Büyükşehir Belediye Spor, Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Spor Toto Cycling Team temsil etti.

TUR 2027, 25 Nisan'da başlayacak

1963 yılında Marmara Turu adıyla başlayan, 1965'te uluslararası statü kazanan ve 1966'da Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan organizasyon, 60 yılı aşkın geçmişiyle Türkiye'nin köklü spor etkinlikleri arasında bulunuyor.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2027 yılı yol bisikleti takviminde yer alan 62. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 25 Nisan-2 Mayıs 2027 tarihlerinde düzenlenecek.

UCI ProSeries kategorisindeki organizasyonun parkuru ise ilerleyen dönemde açıklanacak.

Kaynak: AA