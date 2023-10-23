Haberler ›› Spor ›› Tunus'taki maçta Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin koreografisi yapıldı

Tunus'taki maçta Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin koreografisi yapıldı

Tunus'ta Club Africain taraftarları, Olympique Beja maçı öncesi Filistin'e destek için Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin koreografisini yaptı. Koreografi kısa sürede tüm dünyada büyük ses getirdi.