Tuncelili Sibel Yüksel, 18 yıl aradan sonra tekrar Türkiye şampiyonu oldu

Karate sporuyla 8 yaşında ilgilenmeye başlayan Tuncelili Sibel Yüksel, 2003 yılında lise birinci sınıf öğrencisiyken katıldığı müsabakada Türkiye şampiyonu oldu. Karatede, Tunceli'den çıkan ilk kadın Türkiye şampiyonu olan Yüksel, 18 yıl aradan sonra Bursa'da düzenlenen şampiyonada yeniden Türkiye şampiyonu oldu.

Karate sporuyla 8 yaşında ilgilenmeye başlayan Tuncelili Sibel Yüksel, 2003 yılında lise birinci sınıf öğrencisiyken katıldığı müsabakada Türkiye şampiyonu oldu. Karatede, Tunceli'den çıkan ilk kadın Türkiye şampiyonu olan Yüksel, 18 yıl aradan sonra Bursa'da düzenlenen şampiyonada yeniden Türkiye şampiyonu oldu.

Tuncelili karate sporcusu Sibel Yüksel, 2003 yılında lise birinci sınıf öğrencisiyken Samsun'da düzenlenen müsabakalarda Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcu olan ve Tunceli'den karate dalında çıkan ilk kadın şampiyon unvanı bulunan Yüksel, o tarihten sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle spora bir süre ara vermek zorunda kaldı. Sağlığının düzelmesinin ardından Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde karate antrenörü olarak çalışmaya başlayan Yüksel, alt yapıdan başlayarak sporcu yetiştirmenin yanı sıra, kadınlara ücretsiz savunma dersleri de verdi.

İlk şampiyonluğunun üzerinden 18 yıl geçen Sibel Yüksel, 12-16 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Karate Büyükler ve Vateranlar Türkiye Şampiyonasında birinci oldu.

Yüksel, Tunceli'yi temsilen katıldığı şampiyonada tekrar milli takımda görev almanın ve birincilik kürsüsüne çıkmanın gururu ve sevincini yaşadığını söyledi. Tunceli'den şampiyon karateciler yetiştirme çabası içinde olduğunu belirten Yüksel, "Minik, yıldız ve ümit gençler yetiştiriyorum. Bu spora çok fazla talep var ancak tek antrenör olduğumdan şu an ancak 30 sporcuyla ilgilenebiliyorum" dedi. - TUNCELİ