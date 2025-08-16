Tunceli'de MamekiFest Kapsamında Motosiklet Turu Düzenlendi

Tunceli'de, MamekiFest etkinlikleri kapsamında Munzur Vadisi Milli Parkı'nda motosiklet turu düzenlendi.

Kentte Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Can Cana Tunceli" sloganıyla Mameki Parkı'nda festival organize ediliyor.

Stantların kurularak çeşitli gösterilerin sergilendiği festivalde, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda da "Moto-Maraton" etkinliği yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün öncülüğünde Mameki Parkı mevkisinde toplanan motosikletçiler, daha sonra milli parka doğru hareket etti.

Yaklaşık 10 kilometrelik yolda seyahat eden motosikletçiler, meşe ormanlarının arasından geçip yaban keçileriyle karşılaştı. Bazı motosikletçiler milli parkın belirli noktalarında mola verip manzara fotoğrafları çekti.

Akrobasi sporcusu Birkan Polat da katılımcıların önünde ilerleyerek motosikletiyle gösteri yaptı.

Vali Aygöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin çok güzel etkinliklerle devam ettiğini söyledi.

Festivalde doğa, kültür ve sanatla ilgili çalışmalar yapıldığını belirten Aygöl, şöyle devam etti:

"Munzur Vadisi Milli Parkı'nın güzelliğini dünyaya tanıtmak amacıyla ismini '1062 Munzur' diye koyduğumuz bir sürüş yaptık. Bu sürüşe özellikle bölge illerden gelen motosikletçiler ve ilimizdeki motosikletçiler katıldı. Burada doğaya, güzelliğe ve turizme dikkati çekmek için çalışmalar yapıyoruz. Ben sadece bölgede huzurun olduğunu ifade etmek istiyorum, vatandaşlarımızı şehrimize davet ediyorum."

Birkan Polat, ilk kez geldiği Tunceli'yi çok beğendiğini dile getirerek, "Burası dağların arasında mükemmel bir coğrafyaya ve akarsulara sahip. Dün burada halkın enerjisiyle çok güzel gösteriler gerçekleştirdik. Bugün de Sayın Valimizin öncülüğünde Munzur Vadisi Milli Parkı'nda tur düzenledik, çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Canberk Tan ise motosiklet turunun çok eğlenceli geçtiğini, yoğun katılımın olduğunu ifade ederek, "Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Karşılar Karakolu mevkisine kadar gidip dönüş yaptık. Milli parkın arasından akan Munzur Çayı eşsiz manzarasıyla ilgimizi çekti. Burası motosiklet turları için çok ideal bir yer." diye konuştu.