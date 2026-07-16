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Tunceli'de ilk kez amatör denizcilik eğitimi verildi

Tunceli'de ilk kez amatör denizcilik eğitimi verildi
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Türkiye'de kadınlar tarafından kurulan ilk kürek kulübü Munzur Kürek Kulübü, Tunceli'de ilk kez Amatör Denizcilik Belgesi Uygulama Eğitimi düzenleyerek su sporlarını geliştirmeyi ve su üstü güvenliği için bilinçli gönüllüler yetiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'de kadınlar tarafından kurulan ilk kürek kulübü olan Munzur Kürek Kulübü öncülüğünde Tunceli'de ilk kez Amatör Denizcilik Belgesi Uygulama Eğitimi düzenlendi.

Tunceli'de sahip olduğu baraj gölleri ve su kaynaklarına rağmen bugüne kadar yeterince değerlendirilemeyen su sporlarının geliştirilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Gençlik ve Spor Merkezi Genç Ofis'te, Türkiye'de kadınlar tarafından kurulan ilk kürek kulübü olan Munzur Kürek Kulübü tarafından Amatör Denizcilik Belgesi Uygulama Eğitimi gerçekleştirildi. Kentte ilk kez düzenlenen uygulamalı eğitim kapsamında Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllüleri ile kulüp üyelerinden oluşan 32 kişiye eğitim verildi. Düzenlenen eğitimle hem su sporlarının yaygınlaştırılması hem de su üstü güvenliği ve arama kurtarma alanında bilinçli gönüllülerin yetiştirilmesi hedeflenirken, Tunceli'nin sahip olduğu su potansiyelinin daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

"Şehrimizde su sporlarını geliştirmek için elimizden geleni yapacağız"

Tunceli'deki su sporlarını geliştirmek gerektiğini ifade eden Munzur Kürek Kulübü Başkanı Nesrin Söylemez, " Türkiye'de kadınlar tarafından kurulan ilk kürek kulübüyüz. Bugün de burada Amatör Denizcilik Belgesi Uygulama Eğitimi yapıyoruz. Tunceli'de ilk defa bu belge için bir uygulama eğitimi yapılıyor. MUDAK (Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği) başta olmak üzere kendi üyelerimizden oluşan yaklaşık 32 kişiye eğitimler verdik. insanlarımızı suyla buluşturuyoruz, suyla tanıştırıyoruz. Her tarafımız suyla kaplı bir şehirde yaşıyoruz. Çok güzel bir Uzunçayır Baraj Gölümüz var, çok yakınımızda Pertek'te Keban Baraj Gölümüz var ve biz bu sulardan neredeyse hiç faydalanmıyoruz. Şehrimizde su sporlarını geliştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

MUDAK gönüllüsü Nazan Güzel ise, "Böyle bir eğitim açıldı ve gerekli olduğu için aldım. Doğamız gereği suyumuz çok fazla ve çok verimli bir suyumuz var. Maalesef kazalar çok fazla yaşanmakta. Bu nedenle insanlara bir nebze olsun desteğim olacaksa su üstü arama kurtarma çalışmaları için bu belgeyi aldım" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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