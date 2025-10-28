Tunceli'de 29 Ekim Kupası Kano Yarışları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Tunceli'de, Cumhuriyetin 102. yılı kapsamında düzenlenen 29 Ekim Kupası kano yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında Tunceli'nin Pertek ilçesindeki su sporları tesisinde 29 Ekim Kupası kano yarışları düzenlendi. Türkiye'nin en donanımlı tesislerinden biri olarak gösterilen merkezde gerçekleştirilen yarışlarda 20 sporcu, kızlar, erkekler ve gençler kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Kentte su sporlarına artan ilginin de yansıdığı yarışlar, izleyenlere renkli anlar yaşattı. Tunceli'nin son yıllarda kano, rafting ve su topu gibi branşlarda elde ettiği başarıların ardından düzenlenen bu yarışlar, hem genç sporcuların performansını sergileme fırsatı sundu hem de kentin su sporlarındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Yaklaşık 18 yıldır antrenörlük yapan Tunceli Kano İl Temsilcisi Serhat Yıldız, "Tuncelimizi ve Pertekimizi, okul sporlarında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir organizasyonu olan ana lig müsabakalarında ve Türkiye Şampiyonalarında temsil ediyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz yıl okul sporlarında kano branşında Türkiye birincisi, ikincisi ve dördüncüsü kızlarımız ve erkeklerimiz oldu. Yine geçen yıl raftingde Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü kız ve erkek takımlarımız oldu. Aynı şekilde rafting Türkiye şampiyonalarında da ilk 3'te derecelerimiz var. Bunun yanında Tuncelili 2 sporcumuzu milli takıma kazandırdık ve o sporcularımız Slovenya'ya yapılan Dünya Kupası karşılaşmalarında dünya üçüncülüğü derecesi aldı" şeklinde konuştu.

Liseli öğrencilerinin ara tatilin ardından beden eğitimi derslerini su sporları tesisinde yapacağını belirten Yıldız, "Cumhuriyetimizin 102. yılı münasebetiyle 29 Ekim Kupası olarak liseler arası karşılaşmalar düzenledik. Karşılaşmaya 20 sporcu katılım sağladı. Kızlar, erkekler ve gençler olarak katılım sağladık ve 2 kategoride de yarışmalarımızı tamamladık. Su sporları merkezimiz bu bölgede, hatta Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz gibi su sporlarında iddialı olan bir bölgeyi de işin içine katarsak Türkiye sıralamasında ilk 3'te olan bir tesis. Biz bu tesiste kano, rafting ve su topu antrenmanları yapıyoruz. Bu yıl Kaymakamımız Yusuf Ziya Yaktı'nın talimatıyla liselerimizin beden eğitimi derslerini su sporları tesisinde işleyeceğiz. Başlangıcını okul ara döneminden sonra yapacağız. Liselilerin 9, 10, 11'inci sınıfların beden eğitimi dersi tamamen su sporları olacak. Uygulamalı olarak hem suya girecekler, hem de tesisimizin içinde yer alan kapalı spor salonunda antrenmanlarını sağlayacağız" dedi. - TUNCELİ