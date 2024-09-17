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Tuncay Temirkaya, Afyonkarahisar 3 Bant Bilardo Şampiyonu Oldu

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Afyonkarahisar'da düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası 2. Etap Turnuvası sona erdi. 69 sporcunun katıldığı turnuvada şampiyon Tuncay Temirkaya oldu. Finalde Zeynel Abidin Şahintepe ile karşı karşıya gelen Temirkaya, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta galip gelerek şampiyonluk kupasını kazandı.

Afyonkarahisar Bilardo İl Temsilciliği tarafından organize edilen 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası 2.'nci Etap Turnuvası, büyük bir heyecanla sona ererken Tuncay Temirkaya şampiyon oldu.

Düzenlenen turnuva, 69 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Üç gün boyunca süren turnuvada, bilardo tutkunları birbirinden çekişmeli maçlara tanıklık etti. Turnuvanın son günü olan yarı final maçları, büyük bir heyecanla takip edildi. Bilardo ustalarının kıyasıya mücadele ettiği yarı finallerin ardından, finale yükselen iki isim Tuncay Temirkaya ve Zeynel Abidin Şahintepe oldu. Yarı finali kaybeden Enver Mut ve İbrahim Tiryaki ise üçüncülüğü paylaştılar. Her iki oyuncu da turnuva boyunca gösterdikleri başarılı performansla büyük takdir topladı.

Turnuvanın final maçında karşı karşıya gelen Tuncay Temirkaya ve Zeynel Abidin Şahintepe, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Büyük bir çekişmeye sahne olan final müsabakasını kazanan Tuncay Temirkaya, Afyonkarahisar 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası 2. Etap Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Zeynel Abidin Şahintepe ise ikinci olarak müsabakaları tamamladı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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