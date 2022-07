Tuna Üzümcü: 'Büyük Altay'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu sahaya çıkartmayı hedefliyoruz'

Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, yeni sezonda Altay'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu sahaya çıkartmayı hedeflediklerini söyledi. Altay altyapısının her zaman bir fabrika olduğuna dikkat çeken Üzümcü, altyapı oyuncularının önünde iyi bir fırsat olduğunu ifade etti. Üzümcü, Altay taraftarlarına da birlik ve sabır çağrısı yaparak, "Bu sene, Altay'ın tarihi bir senesi. Sabırlı olacağız, en çok birbirimize ihtiyacımız olan dönemdeyiz" dedi.

2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, hazırlıklarına Afyonkarahisar'da yaptığı kampla devam ediyor. Siyah-beyazlı ekipte Sportif Direktör Tuna Üzümcü, kamp ve transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tuna Üzümcü, yeni sezonun Altay camiasına hayırlı olmasını dileyerek, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

"Büyük Altay'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu sahaya çıkartmayı hedefliyoruz"

İç transfer döneminde sözleşme imzalanan futbolcuların tamamının Altay'a aidiyet duygusu olduğunu söyleyen Tuna Üzümcü, "Son haftaya, son maça, son dakikaya kadar mücadele eden yanımızda olan oyunculardı. Onlarla ilgili transfer süreci ilk etabı kaçırdık gibi gözüküyoruz ama ilk etapta kendileriyle sürekli temas halindeydik. Bu anlaşmalar iki tarafında karşılıklı adım atmasıyla mutlu sona ulaştı. Şu an kendileri ikinci etap kampımızda. Oyuncularımızda fedakarlık yaptılar, yönetimimiz de fedakarlık yaptı. Sonuçta Altay için mücadele edecek dirençli bir kadroyu kurmak adına güzel bir adım atmış olduk. Hem oyuncular, hem biz, hem yönetim yavaş yavaş yeni sezona hazır hale geliyoruz. Kadroya dahil ettiğimiz iç transferdeki tecrübeli oyuncularımızla, altyapıdan çıkarttığımız yetenekli gençlerimizi bir araya getirip, Büyük Altay'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu sahaya çıkartmayı hedefliyoruz. Bu sene bizim en çok ihtiyacımız olan şey biraz sabır olacak. Takım olmak, aile olmak kolay değil. Genç oyuncularımızın da zamana ihtiyacı var. Camiamızdan, taraftarlarımızdan en büyük isteğim bu sene biraz sabırlı olmalarıdır. Bize inansınlar, biz burada iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Altay Altyapısı her zaman fabrikadır, üniversitedir"

Tuna Üzümcü, Altay altyapısının geçmişten bugüne kadar önemli futbolcular yetiştirdiğini aktararak, "Her zaman söylerim, 'Altay'ın altyapısı fabrikadır, üniversitedir'. Buraya gelen oyuncularımız yetenekli oyuncular. Onların biraz zamana ihtiyacı var. Ama Büyük Altay için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. İçlerinde çok yetenekli, bir an önce Altay'a hizmet edebilecek ve akabinde tekrar buraya dahil olup armamızı yukarıya taşıyacak gençlerimiz var. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Sadece ihtiyacımız olan tek şey sabır" diye konuştu.

"Dirençli bir Altay, kaybetmeyen bir takım oluşturmak istiyoruz"

Yıllarca bu seviyede oynamış bir futbolcu olarak 2022-2023 sezonunun birinci lig için gelmiş geçmiş en iyi sezon olacağını vurgulayan Tuna Üzümcü, "Şehir takımları, camiaları olan takımlarla mücadele edeceğiz. Bizim burada amacımız Altay armasını ne kadar yukarı taşıyabiliriz. Ama onun içinde şu an kadromuzda bulunan mevcut durumu, içinde bulunduğumuz durumu göz önünde bulundurarak ilk maçtan itibaren dirençli bir Altay, kaybetmeyen bir takım oluşturmak istiyoruz. Biz her maça kaybetmemek için çıkacağız. Kazanmak içinde taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak" cümlelerine yer verdi.

"Altyapı oyuncularımızın önünde şu an inanılmaz bir fırsat var"

Altay'ın şu an içerisinde bulunduğu dönemi Altay altyapısında oynarken kendisinin de yaşadığı hatırlayan Tuna Üzümcü, şöyle konuştu:

"Altay 20 yıl önce küme düştüğünde biz altyapıdan yeni çıkmış oyunculardık. Buradaki genç oyuncularımıza onu anlatıyorum. Bizim bir paf takımımız vardı, kalede Ramazan Kurşunlu, Çağdaş Atan, İbrahim Akın, Fatih Egedik, Oktay Kuday, Necati Ateş ve daha sayamadığım birçok diğer değerli arkadaşlarım gibi. Biz A takıma çıkıp, Altay için mücadele etmeye başladığımızda, o şansı yakaladığımızda bir şeyleri başarabildik. O dönem içimizden 20-25 tane futbolcu çıktı. Bu tip durumlar altyapıdan çıkan oyuncular için çok büyük bir şanstır. İnşallah bizlerin değerlendirdiği bu süreci onlarda çok iyi şekilde değerlendirecekler, çünkü hepsinde o potansiyel var. Benzer şeyler yaşıyoruz, bizlerde kiralık başka takımlara gittik. Ben iki defa kiralık gönderildim, sonrasında A takıma çıktık bir şeyleri başardık. Bu takım için hizmet ettik, Büyük Altay'a bonservis bedelleri kazandırdık. Ama her zaman Büyük Altay ile gurur duyduk. Genç oyuncularımıza bunları aşılamaya çalışıyoruz. Tabii ki öğrenecekleri çok şey var. Hiyerarşiden tutun, Altay gelenek ve görenekleri, camianın dinamikleri öğrenmeleri için onlara bu konuları aşılamak istiyoruz. Onlar aynı zamanda birer Altay taraftarı. Çünkü buradan gittikten sonrada Altaylılığımız bitmiyor. Altay'ı Kazımcan Karataş kardeşimiz gibi gittikleri takımda temsil etmeleri gerekiyor. O yüzden burada yetenekli gençlerimizi Türk futboluna armağan ederken, armamızı daha yukarı taşımak en büyük hedefimiz olacak."

"Kutay Yokuşlu'da kendi gençliğimi görüyorum"

Üzümcü, bazı şeyleri başararak zorlu süreçten çıkıldığını söyleyerek, "İllaki bir isim ver derseniz Kutay'ı kendime yakın görüyorum. Bende buradan iki defa kiralık olarak 3.Lig ve 2.Lig'e gönderildim. Şu an Kutay'da bu süreci yaşadı. Şimdi kampta da gözlemlediğim kadarıyla kendisini gayet geliştirmiş durumda. O'da abisi Okay Yokuşlu gibi hem Altay'a hem de Türk futboluna mutlaka katkı verecektir. Dediğim gibi sabırlı olduğumuzda Altay altyapısı bu bayrağı devralıp hedefe doğru gidecektir" dedi.

"Camiamızdan ve taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyorum"

Son olarak camia ve taraftarlardan bir istediğinin olduğunu söyleyen Üzümcü, şu ifadelere yer verdi:

"En çok ihtiyacımız olan şey öncelikle sabır. Sabırlı olacağız, en çok birbirimize ihtiyacımız olan dönemdeyiz. Bu sene, Altay'ın tarihi bir senesi. Altay'ın bundan sonraki yarınları ile alakalı herkesin üzerine düşen görevleri var. O yüzden tek vücut olacağız, aile olacağız ve en önemlisi sabırlı olacağız. Sabır bizim en büyük avantajımız olacak. Buradaki oyuncularımızın zaten aidiyetleri, Altay'a olan bağlılıkları, çalışma istekleri gayet üst düzeyde. Bize sadece beraber hareket edip, takım halinde Altay arması için savaşmak kalacak. Bunu mutlaka yaşayacağız, savaşacağız. Ama önemli olan sabırlı olmak. Sabırlı olursak başaracağız. İçleri rahat olsun. Burada Büyük Altay'ı temsil edebilecek, gerçekten bu işe gönülden bağlı, kulübümüze gönülden bağlı insanlar var. Hepimiz gece gündüz nasıl bu bayrağı en yukarı tutarız, nasıl altyapımızdan gelen gençlerimizi önce Altay'a sonra Türk futboluna kazandırırız diye düşünüyoruz. Bütün mesaimizi buna harcıyoruz. Ancak dediğim gibi bu süreç biraz zor olacak, biraz yoracak. Sabırlı olduğumuzda Altay altyapısı mutlaka bu bayrağı devralıp hedefe doğru gidecektir." - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor