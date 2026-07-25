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Tuna Tunca, Kuzey Kanalı'nı geçti

Tuna Tunca, Kuzey Kanalı'nı geçti
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İZMİRLİ ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca; Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nın ardından zorlu Kuzey Kanalı'nı da yüzerek geçti.

İZMİRLİ ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca; Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nın ardından zorlu Kuzey Kanalı'nı da yüzerek geçti. Otizmli özel sporcu Tuna, Ocean's 7 olarak adlandırılan zorlu parkurların üçüncüsünü yaklaşık 16 saatlik büyük bir mücadeleyle geride bırakmayı başardı. Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna Tunca, dünyanın en büyük meydan okumaları arasında gösterilen Ocean's 7'nin en zorlu parkuru Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçti. Tuna Tunca, eylül ayında bu kez Catalina Kanalı'nda kulaç atarak dördüncü Ocean's 7 parkurunu deneyecek. Ocean's 7'yi bugüne kadar Türkiye'den sadece Bengisu Avcı tamamlayabilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Tuna Tunca, 14 derecelik sıcaklığa sahip, çok sayıda Aslan Yelesi Denizanası'nın (Lion's Mane) olduğu Kuzey Kanalı'nda saat 8.00'de Kuzey İrlanda-Donaghadee'den suya girdi. Yaklaşık 40 kilometrelik parkurun ilk bölümlerini oldukça rahat geçen 23 yaşındaki özel sporcu, güçlü gelgitler ve giderek soğuyan havaya rağmen hızından hiçbir şey kaybetmeden yoluna devam etti. Tuna Tunca, 6 saatlik mücadelenin sonunda parkurun ortasına ulaştı. Teknede yer alan Anne Gül Nur Tunca, Antrenör Mert Onaran ile Emre Deliveli'nin destekleri ve yönlendirmesiyle yüzen İzmirli sporcu, ilk bölümdeki güçlü akıntıları çabuk aşmak için çok az sayıda beslenme aldı.

SON BÖLÜMDE GÜÇLÜ BİR AKINTIYA YAKALANDI

Saatler 18.00'e yaklaşırken bir başka Türk sporcu Melisa Uluarslan'ın parkuru tamamladığı bilgisi tekneye ulaşınca moraller daha da yükseldi. Yoluna devam eden Tuna Tunca daha da hızlı bir şekilde İskoçya-Port Patrick'e doğru yüzmesini sürdürdü. Son bölümde çok güçlü bir akıntıya yakalanan Tuna Tunca, yaklaşık 3 saat boyunca aynı yerde kulaç atarak bunu yenmek için mücadele verdi. Ekip, kaptanı geçişi bitirme kararından vazgeçirmek için büyük çaba gösterdi. Antrenör Mert Onaran da suya girerek Tuna'yı yüzerek destekledi ve ikili adeta birbirleriyle yarışarak yüzmeye devam etti.

Güçlü akıntıya rağmen saat tam 20.00'de 6.1 km, saat 20.10'da ise son 5 km geride kalırken Tuna Tunca için artık kara göründü. Saat 21.10'da geçişin başlamasından 13 saat kadar sonra adeta nefesler tutulurken son 2 kilometreye girildi. Bir yanda güçlü akıntı, diğer yanda ise Tuna Tunca'nın güçlü kolları amansız bir mücadeleye girişti. İki saatin sonunda, günbatımına dakikalar kala Tuna Tunca güçlü akıntıları yenerek İskoçya-Port Patrick'te karaya adım attı ve Türk bayrağını havaya kaldırdı. İzmirli sporcu, yaklaşık 16 saatlik büyük mücadelesiyle nöroçeşitliliğin gücünü tüm dünyaya gösterdi ve örnek olmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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