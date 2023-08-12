TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Stanojevic: Bitiricilikte sorun yaşadık

İstanbulspor maçının ardından

İsmail AKKAYA-Salih BÜYÜKSAMANCIKONYA,(DHA)- Süper Lig'in 1'inci haftasında Konyaspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ve İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, iki taraf için gergin bir maç olduğunu belirterek, "İlk dakikadan itibaren maça çok ciddi bir baskıyla başladık. Kaleciyle birlikte oyun kurmaya çalıştılar, fakat buna elimizden geldiğince engel olmaya çalıştık. Yeterince disiplinliydik ve rakip yarı sahada olabildiğince top kapabildik. Fakat bazı pozisyonlarda bireysel hatalara girdik ve maalesef ki rakip defans çizgisini çok fazla geçemedik. Netice beraberlik olsa da şans da diyebiliriz. Burada bir penaltı söz konusuydu. Kalecimiz sayesinde beraberlikle sonuçlandı. Rakip yarı sahada olabildiğince pozisyona girdi, fakat burada bitiriciliğimizi artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

FATİH TEKKE ELİMİZE GELEN ÜÇ PUAN VARDI, KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜM

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3 puanı kaçırdıkları için üzgün olduğunu belirtti. Bekledikleri oyunu sergilediklerini ifade eden Fatih Tekke, şunları söyledi "Beklediğimiz gibi bir oyun diyebilirim. Konyaspor takımı beklediğimiz gibiydi. Biz ikinci bölgede bekledik. Top ayağımızdayken, beklediğimin altında bir oyun vardı. Yeni bir oyun. Hatalarla dolu bir oyun. Ama bölüm bölüm bizim adımıza olumlu, daha ileriye umutla bakıcı bir oyun. Gol ve golden sonra yakaladığımız final öncesi pozisyonlar, bitirmemiz gereken pozisyonlar varken kullanamadık. Konyaspor genel hatlarıyla top ayağında olan takım. İkinci yarı özellikle o bölüm bölüm dediğim anları yaşadık. Üçüncü bölgede yine sonuçlandırmada ve basit pas hataları bitirmede sıkıntılar yaşadık. İkinci gölü bulabilirdik. Kırmızı karttan sonra zaten özellikle kulübedeki oyuncu seçeneklerimizin az oluşundan dolayı, stoperimizin olmayışından dolayı sıkıntılar yaşadık. İkinci kırmızı karttan sonra, bu sefer hikayenin kısmı ciddi manada değişti. Oyuncuların yorgunluğu derken, değişikliklerimiz tamamen spontane oldu. Bu beklediğimiz bir şey değildi. Her iki takım oyuncuları için de söylüyorum, biraz daha sakin kalmakta fayda var. Oyun adına bugün bölüm bölüm iyi diyebilirim. Genel hatlarıyla iyi savunduk. Bana göre son saniye bizim elimize gelen bir üç puan vardı. Bunu kaybettiğimiz için üzgünüm. Ama her iki takıma başarılar diliyorum. Biz daha iyi olmalıyız."