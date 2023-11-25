TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek çıkışa geçti

Kasımpaşa maçının ardından

Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) - Konyaspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kasımpaşa'yı sahasında 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'un galibiyete ihtiyacı olduğu bir dönemde alınan 3 puanın çok kıymetli olduğunu belirten Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 'Öncelikle kazandığımız için çok sevinçliyiz. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. Kötü bir periyottan geçiyorduk. Maç öncesi kazanmak istiyorduk. Oyuncularım inanılmaz şekilde istekli ve arzuluydular. Bunu maça da yansıttık. Maçın büyük bir bölümünde üstün oynadığımızı düşünüyorum. Sahada istediklerimizin çoğunu oyuncularım yaptı. Sonuçlandırmada biraz sıkıntı yaşadık ama ikinci yarı bulduğumuz gollerle de bir avantaj sağladık. Fakat son bölümde biraz geri düştük. İlk defa uzun zamandır galip gelememenin bir sıkıntısı vardı. Onun biraz stresini yaşadılar ama yediğimiz baskı sonucu gol yemememiz bizim için önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Dediğim gibi müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu yağmurda bizi müthiş bir şekilde desteklediler. İtici güç oldular. Başkanımıza da giderken iyi bir armağan oldu. Şimdi yapacak çok işimiz var. Günden güne oyunu daha da geliştirip daha da iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzde bir Alanyaspor maçı var. Ona hazırlanacağız. Bu moralle inşallah içeride kaybettiğimiz bir Karagümrük maçı vardı. O puana çok üzülmüştük. Onu da deplasmandan telafi etmek istiyoruz. Dediğim gibi bizim için bir moral oldu. Bu haftadan sonra takımın tepki vereceğini, iyi bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum' dedi.

KEMAL ÖZDEŞ: EN ETKİSİZ OFANSİF OYUNUMUZU OYNADIK

Takımının yanlış oyunla maçı kaybettiğini söyleyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 'Konyaspor bugün bizden daha istekli, daha coşkulu, en önemlisi de bizden daha doğru bir oyun sergiledi. Baktığımızda iki milli aradan dönüşte kazanarak çıktık, iyi oyunlarla çıktık. Bunu bugün burada gerçekleştirmek istedik. Çünkü rakibimizin son haftalarda aldığı kötü sonuçlar vardı. Ancak oyuna iyi başlayan Konyaspor oldu. Sahaya kalesinden başlayarak daha doğru yerleşen Konyaspor oldu. Oyuncuların defansif olarak planın dışına çıktıklarında da mesafemiz uzadı, alanlarımız genişledi ve bu kez kaybettiğimiz her top sonrası geri dönmek zorunda kaldık. Çok pozisyon verdik mi' ilk yarı çok net gol pozisyonu vermedik. Biz kendi oyunumuzda belki bugünkü maçlara kadar en etkisiz ofansif oyunumuzu oynadık. Devre arası bunları düzeltme çabasıyla doğru bir plan tanımlamaya çalıştım. ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde biraz daha topa sahip olup rakip yarı alana yerleşmeye çalıştık. Bu kez de rakibimiz doğru savunma yaptı, daha agresif savunma yaptı. Yine çok üretken olamadık. Maçın kırılma anı ise rakibin bizden önce oyuncu değişikliği yapmasıydı. Biz tam oyuncu değişikliği yapacakken bir yerleşimden dolayı 1-0 geri düştük. Sonra ofansif hamlelerle oyuna ortak olmaya çalıştık. Bugün yağmur iki takım oyuncularını etkiledi ama bizi çok daha fazla yordu. Çünkü yanlış oynayan benim takımımdı. Sonra bir çıkışta ikinci golü yedikten sonra artık çözümlerimiz bireysel çözüme düştü. Türkiye liginde bu tarz oyunlarla çok fazla puan ve maç kazanamazsınız. Bugün biz bu zaafı yaşadık. Rakibimizi kutluyorum. Şimdi önümüzde bir Gaziantep FK maçı var. O maça hazırlanacağız. Başımızı kaldırıp takım oyunuyla etkili olduğumuz oyunlara geri dönmeye çalışacağız. Takımım ve camiam buradan çıkacak güçte? diye konuştu.