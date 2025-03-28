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TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta tek golü atan isim ise 66. dakikada Kramer oldu.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar, Mert Bulut

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 70 Tunahan Taşcı), Pedrinho (Dk. 82 Oğulcan Ülgün), Melih İbrahimoğlu, Aleksic (Dk. 82 Calusic), Yusuf Erdoğan (Dk 89 Keyta), Kramer (Dk 82 Umut Nayir)

Gaziantep Fk : Burak Bozan, Husic (Dk. 74 Emre Taşdemir), Arda Kızıldağ, Viana (Dk. 86 Kenan Kodro), Lungoyi (Dk. 74 Halil Dervişoğlu), Ndiaye, Daubin (Dk. 46 Boateng), Sorescu, Maxim (Dk. 74 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Okereke

Sarı kartlar: Dk. 17 Guilherme, Dk. 45+2 Aleksic, Dk. 56 Kramer, Dk. 90+5 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 31 Daubin, Dk. 65 Ndiaye, Dk. 59 Husic, Dk. 77 Okereke ( Gaziantep Fk )

Gol: Dk. 66 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

66. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan yerden ortasında Kramer, topu ağlara gönderdi: 1-0.

72. dakikada Husic'in uzaktan sert şutunda kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağa hakim oldu.

90+1. dakikada Tunahan Taşcı'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Keyta'nın şutunda top, direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
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