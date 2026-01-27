Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için hazırlıklara Kayacık Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp çeşitli top oyunları ve koşu ile sona erdi.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
7'ye 7 ve 5'e 5 top oyunuyla devam eden idman, koşu ile sona erdi.
Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
