Beşiktaş-Konyaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, kupa için hayallerinin olduğunu ve mücadeleci bir oyun sergilediklerini belirtti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, son düdükten sonra büyük bir rahatlık hissettiklerini belirterek, "İnanılmaz bir rahatlama oldu. Biz teknik direktörler stresi kenarda çaresizce yaşıyoruz. 90 dakika inanılmaz stresliydi. Bittikten sonra rahatlama ve huzur hissettim. Buraya kadar gelmişken kupa için her şeyimizi zorlayacağımızı düşünüp güzel hayaller kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı da değerlendiren Palut, şunları kaydetti:

"Uzun süredir kupaya odaklanan bir teknik heyet, futbolcu ve taraftar vardı. Rakip güçlü bir takım. Güçlü oyuncuları var. Bunun yanı sıra deplasman takımı için zor bir ambiyans. Bunların hepsi bir araya gelince zor bir maç beklediği aşikardı. Çeyrek finalde Fenerbahçe galibiyeti sonrası final ve kupa hayalleri kurmaya başlayan bir şehir ve bunu çok isteyen bir oyuncu grubu, kazanmak isteyen teknik ekip vardı. İlk yarıda bizim için söylenecek pozitif bir şey yok. Ne doğru baskı yaptık ne de topu ayağımızda tutabildik. Tek iyi yanı birinci ve ikinci bölge savunmasını doğru yapıp net pozisyon vermedik. İlk yarıyı 0-0 bitirmek maçın devamı adına bizim için şanstı. İkinci yarıda oyun dengelendi. Beşiktaş daha etkindi ama iyi oynamadığımız dakikalarda mücadele modunu açtık ve savaştık. Penaltı inanılmaz bir dakikaydı bizim için. Beşiktaş üstünlüğüyle geçen maçta oyuncular inanılmaz mücadele etti. Mücadelelerini bir dakika bırakmadılar. Taraftarımızı evlerine mutlu göndermek camiamız için pozitif bir durum. Oyuncularımın savaşması maçı son dakikada olsa da bize getirdi."

Palut, finalde gönlünden geçen rakibin kim olduğu yönündeki soru üzerine, iki takıma da saygı duyduğunu kaydederek, "Finale çıkan takım o gün elinden geleni verecektir." dedi.

Penaltı pozisyonuyla ilgili de tecrübeli teknik adam, "Ekrandan baktığımda aksiyonun içeride devam ettiğini net şekilde gördüm. İçeride faulün devam edip etmediğini bilmiyorum ama ekrana baktığımda penaltı olduğuna emin oldum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
