Tümosan Konyaspor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

SÜPER Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçından Tümosan Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçta hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yaptı.

Ligin 9'uncu hafta maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 13 puanla 7'inci sırada yer alırken, rakibini 2 puan geride ve 9'uncu sırada takip eden Konyaspor'da ligin 9'uncu haftasında Kocaelispor'a 3-2 yenildi. İki takımda geçen haftaki puan kayıplarını bu maçta telefi etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, tribündeki yerlerinde izledi.

SİYAH BEYAZLILARDA 7 EKSİK

Siyah- beyazlı ekipte, maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra, maçın ertelendiği tarihte lisansı olmayan Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı.

Yeşil- beyazlı ekipte ise Uğurcan Yazğılı, Marko Jevtovic ve Ufuk Akyol sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

Süper Lig'de 49 kez karşılaşan iki takımdan, Beşiktaş 27 maçta, Konyaspor'da 7 maçta galip gelirken, 14 maçta beraberlikle sonuçlandı. Konya'da oynanan 24 maçta, ev sahibi 5 maç kazandı, siyah-beyazlı ekipte 9 maç kazandı. 10 maçta beraberlikle sona erdi.