TÜMOSAN Konyaspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım'da Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacağı maç için Kayacık Tesisleri'nde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan liderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlardan dönen oyuncular da yer aldı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü Hesap.com Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, 8'e 8 oyunun ardından turnuva maçıyla sona erdi.
Antrenmana, milli takımlardan dönen Deniz Ertaş, Melih Bostan ve Enis Bardhi de katıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor