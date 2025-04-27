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TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor'u 3-1 Mağlup Etti

TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Ev sahibi takım, Bazoer'in iki golüyle öne geçti ve karşılaşmayı 3-1 tamamladı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Uğur Sarı

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk. 46 Umut Nayir), Calusic, Bazoer, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 70 N'dao), Melih İbrahimoğlu, Prip (Dk. 83 Boranijasevic), Pedrinho (Dk. 83 Jevtovic), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 87 Melih Bostan)

Adana Demirspor : Murat Eser, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 61 Alioui), Bünyamin Balat, Maestro (Dk. 80 Ali Yavuz Kol), Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı (Dk. 56 İzzet Çelik), Yusuf Barası (Dk. 80 Ozan Demirbağ)

Goller: Dk. 45+2 Salih Kavrazlı ( Adana Demirspor ) Dk. 69 ve 77 Bazoer, Dk. 90+4 Abdulsamet Burak (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 11 Kramer, Dk. 24 Melih İbrahimoğlu, Dk. 48 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor ) Dk. 80 Tolga Kalender, Dk. 89 Abdulsamet Burak, Dk. 90+2 Arda Kurtulan, Dk. 90+5 Ozan Demirbağ ( Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

52. dakikada Pedrinho'nun kullandığı kornere yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

58. dakikada orta alanda aldığı topu tek başına götüren Yusuf Barası'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

69. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'un ortasında Bazoer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

77. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin kullandığı kornerde oluşan karambolde, topu önünde bulan Bazoer'in şutu ağlarla buluştu: 2-1.

Dk. 90+4'te Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde Abdulsamet Burak, Melih Bostan'ın baskısında topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi: 3-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
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