Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Norveç Eliteserien Ligi'nde mücadele eden Viking, 34 yıl aradan sonra ligde tarihi bir şampiyonluk yaşadı.

SAHASINDA 5 GOLLÜ ŞOV

Liderlik koltuğunda oturan Viking, kendi sahasında karşılaştığı Valerenga'yı 5-1 mağlup etti. Viking'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edvin Austbö, 15. dakikada, 45. dakikada Zlatko Tripic, 54. dakikada Kristoffer Haugen ve 72. dakikada Kristoffer Askildsen kaydetti.

34 YIL SONRA ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte puanını 71'e yükselten Viking, büyük bir sürprize imza atarak sezonu Bodo Glimt'in önünde tamamlayarakViking, 34 yıl sonra yeniden şampiyon oldu.

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Hakemin son düdüğünü çalmasının ardından Vikingli taraftarlar, tribünlerden sahaya inerek şampiyonluğu doyasıya kutladı.