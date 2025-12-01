Haberler

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Güncelleme:
Norveç Ligi'nde mücadele eden Viking, Valerenga'yı 5-1 yenerek 34 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Taraftarlar şampiyonluğu sahaya girerek kutladı.

  • Viking, Norveç Eliteserien Ligi'nde 34 yıl aradan sonra şampiyon oldu.
  • Viking, Valerenga'yı 5-1 mağlup ederek şampiyonluğu kazandı.
  • Viking, sezonu Bodo Glimt'in önünde tamamladı.

Norveç Eliteserien Ligi'nde mücadele eden Viking, 34 yıl aradan sonra ligde tarihi bir şampiyonluk yaşadı.

SAHASINDA 5 GOLLÜ ŞOV

Liderlik koltuğunda oturan Viking, kendi sahasında karşılaştığı Valerenga'yı 5-1 mağlup etti. Viking'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edvin Austbö, 15. dakikada, 45. dakikada Zlatko Tripic, 54. dakikada Kristoffer Haugen ve 72. dakikada Kristoffer Askildsen kaydetti.

34 YIL SONRA ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte puanını 71'e yükselten Viking, büyük bir sürprize imza atarak sezonu Bodo Glimt'in önünde tamamlayarakViking, 34 yıl sonra yeniden şampiyon oldu.

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Hakemin son düdüğünü çalmasının ardından Vikingli taraftarlar, tribünlerden sahaya inerek şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

