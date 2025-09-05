Tüm futbolcular yere yattı! Yeşil sahalarda panik anları

Tanzanya'nın profesyonel ligi maçında alışılmadık bir olay yaşandı. Maç sırasında sahayı arı sürüsü bastı. Arıların sahaya hücum etmesiyle birlikte futbolcular çareyi yere yatıp hareketsiz kalmakta buldu.

HEPSİ YERE YATTI

Afrika bölgesinde yaygın olarak bilinen bu yöntem, futbolcuların kendilerini korumasına yardımcı oldu. Birkaç dakika boyunca tüm oyuncuların aynı anda çimlere uzanması sahada alışılmadık görüntüler oluşturdu.

Saldırıdan yalnızca sahadaki futbolcular değil, yedek kulübesi ve saha kenarındaki görevliler de etkilendi. Bazı oyuncular tribünlerin altına sığınırken, kameramanın da arılardan nasibini aldığı görüldü. Stadyumdaki taraftarların ise kısa süreli panik yaşadığı, ancak kimsenin ciddi şekilde zarar görmediği öğrenildi.

MAÇ DURDU

Yaklaşık beş dakika süren arı istilasının ardından arıların sahadan uzaklaşmasıyla maç yeniden başladı. Hakemlerin ve görevlilerin kısa süreli değerlendirmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.