Tüm fotoğraflarını kaldıran Archie Brown'dan bomba paylaşım

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Belçika Ligi ekibi Gent'ten kadrosuna kattığı İngiliz sol bek Archie Brown'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

TÜM PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI

Son dönemde Fenerbahçe taraftarı tarafından sık sık eleştirilerin odağı olan Archie Brown, kişisel sosyal medya hesabında yer alan tüm gönderilerini kaldırdı. Bu durum kısa sürede taraftarların dikkatini çekti.

"YOLUNDA GİDEN ŞEYLERİ TAKDİR ETMEYİ UNUTMA"

Tüm paylaşımlarını kaldıran 23 yaşındaki oyuncu, ardından bir paylaşım yaparak Fenerbahçeli futbolseverler arasında merak uyandırdı. Brown yaptığı paylaşımda, "Etrafına bakmayı ve yolunda giden şeyleri takdir etmeyi unutma." ifadelerini kullandı.