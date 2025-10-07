Haberler

Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, kişisel sosyal medya hesabından tüm paylaşımlarını kaldırdı. İngiliz sol bek, daha sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Belçika Ligi ekibi Gent'ten kadrosuna kattığı İngiliz sol bek Archie Brown'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

TÜM PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI

Son dönemde Fenerbahçe taraftarı tarafından sık sık eleştirilerin odağı olan Archie Brown, kişisel sosyal medya hesabında yer alan tüm gönderilerini kaldırdı. Bu durum kısa sürede taraftarların dikkatini çekti.

Tüm fotoğraflarını kaldıran Archie Brown'dan bomba paylaşım

"YOLUNDA GİDEN ŞEYLERİ TAKDİR ETMEYİ UNUTMA"

Tüm paylaşımlarını kaldıran 23 yaşındaki oyuncu, ardından bir paylaşım yaparak Fenerbahçeli futbolseverler arasında merak uyandırdı. Brown yaptığı paylaşımda, "Etrafına bakmayı ve yolunda giden şeyleri takdir etmeyi unutma." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıserdar topaç:

çöp

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Hemşehrim senin cebin le alakalı işler yolunda olabilir ama cebine parayı koyan kulübün durumu hiç açıcı değil. Bunu bilesin.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasin öz:

boş oyuncu ne savunması mükemmel nede hucumu..fenerin oyuncusu asla degil

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHÜSEYİN KARA:

çöpsün sen

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
