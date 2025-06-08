Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-Fransa finali şifresiz kanalda

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında bu akşam oynanacak final maçıyla belli olacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TV8'den şifresiz izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Costa; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; J. Neves, Vitinha, Bernardo; Conceicao, Ronaldo, Fernandes

İspanya: Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Fabian, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Williams

YARI FİNAL MAÇLARI

UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce 1 kez şampiyon olan Ronaldolu Portekiz, yarı finalde Almanya'yı 2-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. EURO 2024 şampiyonu İspanya ise daha önce 3 kez final oynadığı ve kupayı 1 kez aldığı UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçında 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek adını finale yazdırdı.