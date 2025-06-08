Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-Fransa finali şifresiz kanalda
UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ile İspanya, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da TSİ 22.00'de karşılaşacak. Karşılaşma TV8'den şifresiz yayınlanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında bu akşam oynanacak final maçıyla belli olacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TV8'den şifresiz izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Portekiz: Costa; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; J. Neves, Vitinha, Bernardo; Conceicao, Ronaldo, Fernandes
İspanya: Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Fabian, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Williams
YARI FİNAL MAÇLARI
UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce 1 kez şampiyon olan Ronaldolu Portekiz, yarı finalde Almanya'yı 2-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. EURO 2024 şampiyonu İspanya ise daha önce 3 kez final oynadığı ve kupayı 1 kez aldığı UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçında 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek adını finale yazdırdı.