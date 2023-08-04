TÜGVA işbirliği ile Bağcılar Belediyesi'nin Yaz Spor Okulları kapanışı yapıldı

TÜGVA işbirliği ile Bağcılar Belediyesi'nin gençlere yönelik gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları'nın kapanışı İstanbul'da yapıldı. Kapanış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir ve eski futbolcular katıldı. Bakan Bak, spor alt yapısının güçlü bir Türkiye için önemli olduğunu belirtti.

Bağcılar'daki Mahmutbey Stadyumu'nda düzenlenen kapanış törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi Başkanı Abdullah Özdemir, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra eski futbolculardan Bülent Akın, Hasan Kabze, İbrahima Yattara, Ali Tandoğan, Ahmet Dursun, Orhan Erdemir, basın dünyasının tanınan isimleri ve çocuklar katıldı.

Bağcılar Belediyesi'nin öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları'nın kapanışı renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski milli futbolcular ve şöhretler karmasıyla birlikte futbol maçında sahaya çıktı. 20'şer dakikalık iki devre halinde oynanan gösteri maçında eski futbolcular yeteneklerini sergiledi.