TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA'nın düzenlediği liseler arası futbol turnuvasının "Gençlig 2026" lansmanında; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer aldı. Lansman sonrası sosyal medyada en çok konuşulan detay ise Hacıosmanoğlu'nun giydiği formanın "dar ve kısa" bulunması oldu.
- TÜGVA'nın 'Gençlig 2026' lansmanına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Necmettin Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı.
- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma, sosyal medyada 'dar ve kısa' göründüğüne dair yorumlara konu oldu.
TÜGVA'nın liseler arası futbol turnuvası için düzenlediği "Gençlig 2026" lansman programında spor ve futbol dünyasından önemli isimler bir araya geldi. Lansmana Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Necmettin Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı.
BASIN TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
Program kapsamında yapılan basın toplantısında açıklamalar kadar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma da gündem oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada formanın "dar ve kısa" göründüğüne dair yorumlar yapıldı.
SOSYAL MEDYADA "ÇOK DAR OLMUŞ" YORUMLARI
Toplantı sonrası paylaşılan görüntülerde Hacıosmanoğlu'nun forması üzerinden çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, "Çok dar olmuş" ifadeleriyle kıyafet tercihine dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.