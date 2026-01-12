Haberler

TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu

TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu Haber Videosunu İzle
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜGVA'nın düzenlediği liseler arası futbol turnuvasının "Gençlig 2026" lansmanında; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer aldı. Lansman sonrası sosyal medyada en çok konuşulan detay ise Hacıosmanoğlu'nun giydiği formanın "dar ve kısa" bulunması oldu.

  • TÜGVA'nın 'Gençlig 2026' lansmanına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Necmettin Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı.
  • TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma, sosyal medyada 'dar ve kısa' göründüğüne dair yorumlara konu oldu.

TÜGVA'nın liseler arası futbol turnuvası için düzenlediği "Gençlig 2026" lansman programında spor ve futbol dünyasından önemli isimler bir araya geldi. Lansmana Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Necmettin Bilal Erdoğan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldı.

BASIN TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Program kapsamında yapılan basın toplantısında açıklamalar kadar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma da gündem oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada formanın "dar ve kısa" göründüğüne dair yorumlar yapıldı.

TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu

SOSYAL MEDYADA "ÇOK DAR OLMUŞ" YORUMLARI

Toplantı sonrası paylaşılan görüntülerde Hacıosmanoğlu'nun forması üzerinden çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar, "Çok dar olmuş" ifadeleriyle kıyafet tercihine dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli

İç savaşa sürüklenen komşumuzla ilgili Trump'ı üstü kapalı uyardı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıbrrhsngx9f:

başkanın oğlu kendine yasadışı bahis işleri için lig açmış hayırlı olsun

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Helal olsun reisin oğluna

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıakif:

Ülke ne hale geldi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSktgdn:

Son zamanlarda bu süt oğlanı çok görür oldum olur olmadık yerlerde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor
Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor

Düne kadar temizlikçiydi, bugün emrinde 20 kişi çalışıyor
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor

Eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı

İç savaşa sürüklenen İran'da herkesin telefonuna bu mesaj geliyor
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı