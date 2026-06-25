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Teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Malta takımı Hibernians'ın başına geçti

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Teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Malta Premier Lig ekiplerinden Hibernians ile anlaştı. Kulüp, ABD'li yatırım grubu Sunday Ventures tarafından satın alınarak Malta'da çok kulüplü sahiplik modeline geçen ilk takım oldu.

Teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Malta Premier Lig ekiplerinden Hibernians ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hibernians, Tuğberk Tanrıvermiş'in kulübün yeni başantrenörü olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor." denildi.

Malta futbolunun en köklü kulüplerinden Hibernians, kısa süre önce ABD'li yatırım grubu Sunday Ventures tarafından satın alındı. Grup, İtalya Serie B ekiplerinden Cesena'nın çoğunluk hissedarı konumunda bulunurken Brezilya ve Kuzey Avrupa'da da futbol yatırımlarını sürdürüyor. Hibernians, böylece Malta futbolunda çok kulüplü sahiplik modeline geçen ilk kulüp oldu.

Geçen sezon beklentilerin gerisinde kalan Hibernians, UEFA organizasyonlarında düzenli olarak boy gösteren Malta'nın en önemli kulüplerinden biri olarak gösteriliyor.

Tuğberk Tanrıvermiş, Galatasaray, Roma, SKN Saint Pölten ve Maribor deneyimlerinin ardından uluslararası bir futbol projesinin parçası haline gelen Hibernians'ın teknik direktörlüğünü üstlendi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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