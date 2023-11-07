Tuchel: Yarınki maçta güçlü ve tempolu bir Galatasaray bekliyorum

Neuer: Icardi korkusuz ve cesur bir oyuncu. Savunmamız onu durdurmak için çaba sarf edecek

Serhan TÜRK - Münih (ALMANYA), DHA -

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Topa sahip olduğumuzda çok fazla hareket etmemiz ve geçiş oyunumuzu ne zaman sahaya yansıtacağımıza dair iyi kararlar vermemiz gerekecek. Yoğun ve dengeli bir maç bekliyoruz ve sabırsızlanıyoruz" dedi.

Thomas Tuchel ve Alman kaleci Manuel Neuer, Galatasaray ile yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tuchel, ilk olarak, "Yarın çok güçlü, son derece yoğun bir Galatasaray bekliyorum. Bana biraz birkaç yıl önceki Atalanta Bergamo takımını hatırlatıyor. O dönem çok iyi çıkış yapan herkes için zor bir takım olmuşlardı" dedi.

İstanbul'daki ilk maçtan ders çıkarmak için yeterince sorun yaşadıklarını vurgulayan Alman çalıştırıcı, "Galatasaray çok güçlüydü. Çok yoğun ve cesur oynuyorlardı. İlk 70 dakika boyunca forvet savunması yaptılar, çok koştular ve biz de çok fazla baskıya dayanmak zorunda kaldık. Hassasiyete, topa sahip olma konusunda harekete ve iyi yapılanmaya ihtiyacımız var. Ayrıca Dortmund maçındaki hücum süreçlerini de yanımıza almak istiyoruz. Yoğun ve zor bir maç bekliyorum" şeklinde konuştu.

İlk maçta gergin olup olmadıklarının sorulması üzerine Thomas Tuchel, "Gergin değildik ama hata yapmaya meyilli olduğumuz çok yoğun bir maçtı. Galatasaray topla ve topsuz alanda son derece yüksek bir tempoda oynadı. İkinci yarı çok daha iyiydik, daha iyi geçiş hücumları yaptık. Daha sonra verimliliğimiz sayesinde maçı kazanmayı başardık. Tabii ki şanslıydık da. Şampiyonlar Ligi'nde bildiğim şey deplasman maçlarının zor olduğu. Kalite gittikçe birbirine yaklaşıyor" diye konuştu.

Galatasaray'ın büyük taraftar desteğine sahip olmasını beklediğini sözlerine ekleyen Tuchel, "Klasik ev sahipliğimizde olan bir maç olmayacak. Çok sayıda taraftar rakibimize destek verecek. Topa sahip olduğumuzda çok fazla hareket etmemiz ve geçiş oyunumuzu ne zaman sahaya yansıtacağımıza dair iyi kararlar vermemiz gerekecek. Yoğun ve dengeli bir maç bekliyoruz ve sabırsızlanıyoruz" dedi.

Kalecileri Manuel Neuer'in yarın takımda forma giyecek olmasını da yorumlayan Tuchel, "Olağanüstü iyi gidiyor. Böyle devam ederse kesinlikle en üst seviyesine tekrar ulaşacaktır. Bize istikrar ve sakinlik veriyor, tavırlarıyla liderlik ediyor ve etrafındaki oyuncuları daha iyi hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer ise, Mauro Icardi'den övgüyle bahsederek, "Hepimiz Icardi'nin süper bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Çok hızlı çıkışları var. Aynı zamanda duygusal da bir oyuncu. Korkusuz ve cesur bir oyuncu. Bunu penaltı kullanışında gördük. Savunmamız onu durdurmak için çaba sarf edecek. Beni bekleyenin ne olduğunun farkındayım" şeklinde konuştu.

Tekrar sahalara dönecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Alman kaleci, "Uzun süren sakatlık dönemim sonrası Şampiyonlar Ligi maçıyla çim sahalara dönecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarın dolu bir stadyumda Galatasaray gibi bir rakiple karşılaşacağımız için de ayrıca mutluluk duyuyorum" diye konuştu.