TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası Tanıtıldı

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneğinin (TÜBAD) düzenlediği Mehmet Baturalp Turnuvası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Nirvana Cosmopolitan Hotel'de yapılan tanıtım toplantısında konuşan TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz, turnuvayı 16. kez düzenleyeceklerini belirterek, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile TÜBAD'ın hiçbir ülkede olmayan bir uyum içerisinde çalıştığını söyledi.

Dernek olarak hem basketbol antrenörlerinin eğitimine büyük katkı verdiklerini hem de sosyal sorumlulukları yerine getirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Eğitimde çok başarılı olduğumuzu istatiksel olarak da gözlemleyebiliyorum. Son 20 yılda en başarılı altyapıya sahip 3-4 ülkeden biriyiz. Altyapıda görev yapan antrenörlerimizin yetiştirdiği evlatlar tüm şampiyonalarda dereceye giriyorlar. Bugün burada bulunan Antalya il temsilcimiz sevgili Hilal Ertunalı'nın oğlu Onuralp Bitim, geçtiğimiz hafta NBA'in Chicago Bulls takımıyla anlaştı. O da artık bir NBA oyuncusu. Onu da yetiştiren birbirinden değerli Türk antrenörleri. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlamamıza yardım ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBF Eğitim Kurulu ve TÜBAD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yavuz ise turnuvanın üst seviyede basketbol insanlarının bilgi birikimlerini paylaşacağı çok özel bir organizasyon olacağını ifade etti. TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser de gerçekleştirilmesi hiç de kolay olmayan bu organizasyonla Antalya'da unutulmaz bir hafta geçireceklerini söyledi. TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı ise böyle büyük ve güzel bir olayın parçası olmanın gurur verici olduğunu belirtti.

Nirvana Hotel Sportif Direktörü Burçin Badem de Antalya'daki basketbol severleri bu heyecana ortak etmek için sabırsızlandıklarını belirterek, "Üyesi olmaktan gurur duyduğum TÜBAD 15 yıldır başarıyla Mehmet Baturalp Turnuvası'nı düzenliyor. Bu turnuvanın TÜBAD'ın varoluş nedenlerini kapsayan bir şekilde büyümesini hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

12-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Rusya'dan CSKA Moskova, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Türkiye'den Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Galatasaray Nef, Anadolu Efes ve Beşiktaş Emlakjet takımları mücadele edecek.