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Milli judocu Tuana Gülenay, Çin'deki turnuvada bronz madalya kazandı

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Milli judocu Tuana Gülenay, Çin'deki Qingdao Grand Prix'sinde kadınlar 78 kiloda bronz madalya kazandı. Türkiye turnuvayı 1 gümüş, 1 bronzla tamamladı.

Milli sporcu Tuana Gülenay, Çin'de düzenlenen Qingdao Grand Prix'sinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Qingdao kentindeki turnuvada kadınlar 78 kiloda müsabakalar yapıldı. Yarı finalde Japon rakibi Mizuki Sugimura'ya elenen Tuana, bronz madalya maçında Büyük Britanyalı Emma Reid'i yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Bu sonuçla Türkiye, turnuvayı 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 2 madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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