Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şafak Müderrisgil, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" özel kategorisinde Moiz Salhi'nin " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" isimli fotoğrafını oylayan Müderrisgil, "Gazze kategorisinde Moiz Salhi'nin fotoğrafını seçtim çünkü Gazze'de yaşanan açlığa spot ışığı tutuyor. Bu fotoğrafa spot ışığı adı verilebilir. Açlığa vurgu var ve bize çok şey anlatıyor." ifadelerini kullandı.

"Portre" özel kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" karesini seçen Müderrisgil, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" adlı fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını tercih eden Şafak Müderrisgil, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" adlı karesine oyunu verdi.

Müderrisgil, "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin çektiği "Dolunay sefası" başlıklı kareyi oyladı.

TTF Başkanı olarak Anadolu Ajansının bu girişimine dahil olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Şafak Müderrisgil, "Her fotoğraf ayrı bir hikaye anlatıyor. Ayrı bir farkındalık ve dünyada ne olduğu konusunda bir duygu, düşünce yaratıyor. Bu anlamda yıllardır süren bu girişim gerçekten çok kıymetli. Ben de bu oylamayı yaparken çok keyif aldım. Hem düşündürüyor hem de bizi aydınlatıyor." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.