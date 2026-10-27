TSYD Trabzon Şubesi'nden Rizespor-Trabzonspor gerginliğine sağduyu çağrısı yapıldı

Çaykur Rizespor- Trabzon spor karşılaşması sonrasında basın çalışma alanlarında yaşanan gerginlik ile ilgili Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "Trabzon spor karşılaşması sonrasında basın çalışma alanlarında yaşanan gerginlik, sahadaki rekabet hissinin mesleki alanlarımıza taşındığı üzücü bir tablo ortaya çıkarmıştır. Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi olarak hatırlatmak isteriz ki; basın tribünleri ve maç sonu çalışma alanları fevri tepkilerin ya da polemiklerin değil, sadece mesleki üretimin yeridir. TSYD çatısı altında görev yapan her meslektaşımız, sahada ne yaşanırsa yaşansın görev alanında mesleki tarafsızlığını ve profesyonel soğukkanlılığını koruma sorumluluğu taşır. Olay anında sağduyusunu muhafaza eden, ortamın yatışmasına katkı sağlayan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte, iki komşu kentin spor nabzını tutan tüm spor muhabiri ve yazarı arkadaşlarımızı; karşılaşma anında ve sonrasında mesleğimizin saygınlığına yakışır bir otokontrol sergilemeye, sahadaki skor ve atmosfer ne olursa olsun birbirine karşı mesleki saygı sınırlarını korumaya, sporun birleştirici diline her koşulda sahip çıkmaya davet ediyoruz. Trabzon ve Rize spor basını, aynı heyecanı ve aynı zorlukları paylaşan köklü bir meslek ailesidir. Yaşanan bu münferit olayın ortak hukukumuza gölge düşürmesine izin vermeden, çalışma alanlarımızda karşılıklı saygı ve nezaketi el birliğiyle koruyacağımıza inanıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı meslek onurumuza yakışan bu sağduyulu duruşu sürdürmeye davet ederiz" ifadelerine yer verildi.

"Trabzon ve Rize basını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralarındaki güçlü kardeşlik bağlarıyla birbirine kenetlenecektir"

Yaşanan olaylar ile ilgili Trabzon Gazeteciler Cemiyeti de "Dün akşam oynanan Çaykur Rizespor-Trabzonspor karşılaşmasının ardından, üzücü bir şekilde bazı meslektaşlarımız arasında istenmeyen tartışmalar yaşanmış ve ortam bir anda gerilmiştir. Futbolun ve spor basınının birleştirici ruhuna gölge düşüren bu tür nahoş olayların büyümemesi ve daha büyük gerginliklere mahal verilmemesi adına, olay yerini sağduyu çerçevesinde terk eden tüm değerli meslektaşlarımıza gösterdikleri olgunluktan ötürü teşekkür ederiz. Yıllardır aynı coğrafyayı paylaşan, kader birlikteliği yapan iki komşu ve kardeş şehrin basın mensupları arasında çözülemeyecek hiçbir anlaşmazlık yoktur. Trabzon ve Rize basını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralarındaki güçlü kardeşlik bağlarıyla birbirine kenetlenecektir. Temennimiz, spor sahalarında ve basın tribünlerinde bu ve benzeri gerginliklerin bir daha asla tekrarlanmamasıdır" yazılı açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı