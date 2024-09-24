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TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Başlıyor

TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Başlıyor
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TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 10'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, yarın başlıyor. İzmir'in voleybol takımları, üç gün boyunca eğlenceli mücadelelere ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin Efeler Ligi takımları arasında sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği voleybol turnuvası yarın başlayacak. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'nin ev sahipliğindeki 10'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda ilk gün saat 14.00'te ligdeki İzmir temsilcileri Arkas Spor ve Altekma rakip olacak. Balkan Kupası'nı kazanarak Avrupa'da yoluna Challenge Cup'ta devam etmeye hak kazanan İzmir'in güçlü ekibi Arkas ile tek sezonluk aradan sonra Efeler Ligi'ne dönen Altekma, yeniledikleri kadrolarıyla ilk kez TSYD Turnuvası'nda voleybolseverlerle buluşacak.

Geçen hafta TSYD Ankara Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası'nı güçlü rakipleri arasından kazanarak sükse yapan Ziraat Bankkart da bu kez İzmir ekiplerinin arasında kupa kovalayacak. TSYD İzmir Şubesi tarafından aralıksız 10 yıldır düzenlenen 3 gün sürecek turnuvada 26 Eylül Perşembe günü aynı saatte Arkas Spor-Ziraat Bankkart, 27 Eylül Cuma ise saat 16.30'da Altekma-Ziraat Bankkart maçları oynanacak. Turnuvayı ilk sırada bitirecek takım şampiyonluk kupasının sahibi olacak. Yaz döneminde salonlara hasret kalan İzmirli voleybolseverler turnuvayı tribünde ücretsiz takip edebilecek.

TURNUVA PROGRAMI

25 EYLÜL ÇARŞAMBA:

14.00 Arkas Spor - Altekma

26 EYLÜL PERŞEMBE:

14.00 Arkas Spor - Ziraat Bankkart

27 EYLÜL CUMA:

16.30 Altekma - Ziraat Bankkart

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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