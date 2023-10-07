TSYD İzmir Şubesi Voleybol Turnuvasında Şampiyon Alanya Belediyespor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvasında Alanya Belediyespor birinci oldu. Turnuvaya Arkas Spor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor da katıldı. Alanya Belediyespor, Cizre Belediyespor'u, Bigadiç Belediyespor da Arkas Spor'u 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyonluğa Alanya Belediyespor ulaştı. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde Efeler Ligi ekipleri Arkas Spor, Alanya Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Cizre Belediyespor'un katılımıyla düzenlenen turnuva son gün karşılaşmalarıyla sona erdi.

Alanya Belediyespor'un birinciliği elde ettiği turnuvada Antalya temsilcisini Cizre Belediyespor, Bigadiç Belediyespor ve Arkas Spor izledi. Günün karşılaşmalarında Alanya Belediyespor, Cizre Belediyespor'u, Bigadiç Belediyespor da Arkas Spor'u aynı skorlarla 3-2 yendi. Turnuvada şampiyonluğa ulaşan Alanya Belediyespor'a kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, katılan takımlara plaketleri TSYD İzmir Şube Asbaşkanı Gökhan Özyurtlu verdi.