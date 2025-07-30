TSYD'den Yeni Sezon Öncesi İstişare Toplantısı

TSYD'den Yeni Sezon Öncesi İstişare Toplantısı
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı kayyum Ünal Kılıçarslan, spor camiasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla önemli isimlerle bir araya geldi. Toplantıda, yerel ve ulusal spor faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim kanallarının etkin kullanımı gibi konular ele alındı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanıa kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, TSYD Genel Merkezi'nde önemli isimleri ağırladı. Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen ziyarette spor camiasında iş birliği ve iletişimi güçlendirmek adına istişarelerde bulunuldu.

Ziyarete TSYD Kayseri Şube Başkanı Doğan Havur ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösdağ da katılım gösterdi. Görüşmede, spor medyasının yeni dönem planlamaları, yerel ve ulusal spor faaliyetlerinin desteklenmesiyle iletişim kanallarının daha etkin kullanımı gibi konular masaya yatırıldı. Ziyaret sonrası taraflar, sporun birlik ve beraberlik içinde daha da ileriye taşınması gerektiği yönünde ortak görüş bildirdi.

Diğer yandan TSYD Kayseri Şube Başkanı Doğan Havur ziyarette yaptığı konuşmada yeni sezonun bütün takımlara ve spor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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