TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği ile Keçtaş Keçiörengücü 3 Ekim'de karşılaşacak

Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadyumu'nda 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Kupa öncesinde TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ve Keçtaş Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun Ankara futboluna katkısına dikkatini çeken Metin Diyadin, "Bu turnuvanın zamanlamasının sezon başına alınmasıyla daha çok katılımlı bir organizasyon haline getirileceğini düşünüyorum. Bizim adımıza da onlar adına da hem hazırlık anlamında hem de milli arada maç eksiğimizi gidermeki için önemli bir karşılaşma. Daha çok katılımlı, Ankara takımlarının ağırlıkta olduğu bir turnuva, geniş bir zamana yayılarak ve zamanlaması güzel ayarlanarak... Devamlılığı zaten esas. Onun için hepinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diyadin, ligde zorlu fikstürün kendilerini beklediğini ve 2 hafta önemli karşılaşmalar yapacaklarını vurgulayarak "Altı haftalık periyotta mağlup olduğumuz Trabzonspor ve Başakşehir maçları ile içeride en iyi oynadığımız Kasımpaşa maçında aldığımız sonuçları değerlendirirken Kasımpaşa maçını bir kaza olarak görüyorum. Bu sene lig çok farklı." diye konuştu.

Osman Zeki Korkmaz ise Türk futbolunda geleneksel organizasyonların devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Turnuvada yer almanın kendileri açısından kıymetli olduğunu anlatan Korkmaz, şunları kaydeti:

"Gençlerbirliği gibi hem Ankara'nın hem de Türk futbolunun bir değeriyle bu turnuvayı oynayacak olmak ayrı bir heyecan. Hem kıymetli ağabeyim, meslek büyüğüm hem de Ankara futbolunun Türk futboluna hediyesi Metin Diyadin ile rakip olmak aslında bu turnuvanın ve maçın değerini daha anlamlı hale getiriyor. Bu maç milli arada maç motivasyonunu ve ritmini korumak açısından bizim için çok kıymetli."

Kaynak: AA