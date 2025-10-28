Haberler

TSYD Ankara Binicilik Kupası Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

TSYD Ankara Binicilik Kupası Tanıtım Toplantısı Düzenlendi
Güncelleme:
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenecek TSYD Ankara Binicilik Kupası'nın tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleşti. Ahal Teke Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, organizasyonun Türk biniciliği için önemi vurgulandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Binicilik Kupası tanıtım toplantısı, Ankara'da yapıldı.

Ahal Teke Atlı Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonun basın toplantısına Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Kurucu Başkanı Şahap Gürsoy, TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu, milli sporcu Nil Çetin, kulüp yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Kulüp Tesisleri'nde konuşan Şahap Gürsoy, organizasyonun Ankara ve Türk biniciliği için önemli olduğunu belirterek, "TSYD Ankara Binicilik Kupası, binicilik sporunun ülkemizde daha geniş kitlelere ulaşması adına çok değerli bir organizasyon. Ankara, spor kültürünün güçlü olduğu bir şehir ve biz bu etkinlikle binicilik sporunu sporseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürsoy, turnuvanın yalnızca sporcular için değil biniciliğin estetik, disiplinli ve köklü bir spor dalı olduğunu göstermek olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki bu turnuva, Ankara spor takviminde her yıl merakla beklenen geleneksel bir organizasyona dönüşecek. Bu vesileyle 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek TSYD Ankara Binicilik Kupası'na tüm sporseverleri davet ediyor, sporcularımıza destek olmaya çağırıyorum."

TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu ise TSYD olarak yalnızca gazetecilik alanında değil, sporun gelişimine katkı sağlayacak projelerde de aktif rol aldıklarını vurgulayarak, "Binicilik sporu hem derneğimiz hem de bizim açımızdan çok kıymetli. Türk sporuna onlarca milli sporcu kazandırmış Ahal Teke Atlı Spor Kulübü ile bu kıymetli alanda ilk defa böyle bir organizasyon yapıyor olmak da bizler için gurur vesilesi." diye konuştu.

Kupanın düzenlenmesinde TSYD Ankara Şubesi olarak büyük emek verdiklerini ve desteklerini sürdüreceklerini aktaran Kadıoğlu, organizasyonun Ankara spor kültürüne her yıl değer katacağına yürekten inandıklarını sözlerine ekledi.

Toplantının ardından TSYD Ankara Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu, Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Kurucu Başkanı Şahap Gürsoy'a teşekkür plaketi takdim etti.

Toplamda 12 yarışın yapılacağı TSYD Ankara Binicilik Kupası'na 100'den fazla sporcu katılacak. Dereceye giren sporculara toplam 400 bin TL para ödülü verilecek yarışmalar, sporseverler tarafından ücretsiz izlenebilecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
