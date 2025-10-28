TSYD Ankara Binicilik Kupası Bu Hafta Sonu Düzenleniyor

TSYD tarafından 120 sporcunun yarışacağı ve 400 bin lira ödülün dağıtılacağı 'TSYD Ankara Binicilik Kupası' hafta sonu Ankara'da düzenlenecek.

Ahal Teke Atlı Spor Kulübü (ATASK) ev sahipliğinde, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek 'TSYD Ankara Binicilik Kupası'nın tanıtım toplantısı kahvaltı programı eşliğinde gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez yapılacak olan binicilik kupası, 1-2 Kasım tarihlerinde sporseverleri bir araya getirecek. Organizasyonda 120'ye yakın sporcu mücadele edecek ve toplamda 400 bin lira ödül dağıtılacak.

Ali Sait Kadıoğlu: "Binicilik sporu hem derneğimiz hem Türk sporu açısından çok kıymetli"

Binicilik kupasının bu yıl ilk defa yapılacağını ve bu organizasyonu her yıl tekrarlamak istediklerini belirten TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu, "Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi ve Ahal Teke Atlı Spor Kulübü adına çok kıymetli bir organizasyonun tanıtımı için sizlerle birlikteyiz. Binicilik sporu hem derneğimiz hem Türk sporu açısından çok kıymetli. Ahal Teke gibi yıllarını bu işe vermiş Türk biniciliğine onlarca milli sporcu kazandırmış bu kıymetli alanda, Türkiye Spor Yazarları Derneği adına ilk defa binicilik kupasını yapıyor olmak bizler için de çok büyük bir gurur kaynağı. Organizasyonumuz bu hafta sonu 1-2 Kasım tarihlerinde burada yapılacak. Yaklaşık 12 yarışma olacak ve yarışmaların sonunda toplamda 400 bin liralık para ödülü olacak. 120'e yakın sporcumuz bu yarışmalarda yer alacak. Bu kıymetli organizasyonu her yıl geleneksel olarak sürdürmek de bizim en temel isteklerimizden olacak" diye konuştu.

Şahap Gürsoy: "Türk milleti dünyanın üçte ikisini atlarla dolaşmış"

At ve atlı sporun Türk milleti için çok önemli olduğunu vurgulayan ATASK Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Gürsoy, "Türk milleti dünyanın üçte ikisini atlarla dolaşmış, Fetih süreçleri at sırtında olmuş. Atın Türkler için ne kadar önemli olduğunu emin olun en az biz biliyoruzdur. Tesisimizin adı olan Ahal Teke atları dünyada soykırıma uğramış tek hayvan ırkıdır. Bolşevik İhtilali'nde Türk köylerindeki görevinden dolayı Ahal Teke atlarının başına ödül koyuldu. Böyle bir tarihe sahip bir millet olarak atlı sporun önemine çok fazla değinmeyeceğim. At ve atlı spor Türk milleti için çok önemli. Türk gençlerine ben aydınlık Türkiye'nin yarınları diyorum. Çocuklarımıza verdiğiniz desteklerden dolayı da Türkiye Spor Yazarları Derneği üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ahal Teke olarak yapacağınız bütün organizasyonda yanınızdayız" açıklamalarında bulundu.

Nil Çetin: "Kulübümüzün bize verdiği destek çok büyük"

Genç Biniciler Kategorisi'nde bronz madalyayla 3'üncülük elde eden milli sporcu Nil Çetin ise "Ahal Teke lisanslı binicisiyim. Sırbistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda takım olarak Genç Milli Takımı ile 3'üncü olduk, bronz madalya getirdik. Önümüzde Antalya'da düzenlenecek '140 Cm Grand Prix' var, oradaki hedeflerimiz için çalışıyoruz. Kulübümüzün bize verdiği destek çok büyük" ifadelerinde bulundu.

Kahvaltı programına, Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Gürsoy ve üyeleri olan Ulaş Atamtürk, Mustafa Küçük, Mehmet Ali Gelebek, Yılmaz Arı, Sedat Aksakallı, Dinçer Yıldırım, Sami Aydoğan ve Sinan Demirbaş ile Kulübün Denetleme Kurulu Başkanı Bünyamin Gezer katıldı. Programa ayrıca Genç Biniciler Kategorisi'nde bronz madalya kazanan milli sporcu Nil Çetin de yer aldı. - ANKARA