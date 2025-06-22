TSK Güreş Milli Takımı, Almanya'da Şampiyonaya Katılacak

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Türkiye Güreş Federasyonu, TSK Güreş Milli Takımı'nın Almanya'nın Warendorf kentinde düzenlenecek Ordulararası Dünya Şampiyonası'na katılacağını açıkladı. Milli güreşçiler grekoromen ve serbest stil kategorilerinde mindere çıkacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güreş Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek Ordulararası Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Warendorf kentindeki turnuvada Türkiye'yi temsil edecek milli güreşçiler, grekoromen ve serbest stil kategorilerinde mindere çıkacak.

TSK Güreş Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

Grekoromen: Mert İlbars (60 kilo), Mustafa Sefa Yıldırım (67 kilo), Muhittin Sarıçiçek (87 kilo), Doğan Yılmaz (97 kilo)

Serbest stil: Ahmet Duman (65 kilo), Hüseyin Bakır (74 kilo), Muhammet Nuri Kotanoğlu (86 kilo), Doğan Uzun (125 kilo)

Şampiyonada müsabakalar, 24-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Güreşin yanı sıra judo ve tekvando branşlarında da müsabakalar düzenlenecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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