Üye Girişi
Haberler

TSİİS, 2024 veya 2025 yıllarının 'Spor ve Egzersiz Yılı' ilan edilmesi için başvuruda bulundu

Son Güncelleme:
Abone Ol

TÜM Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS), 2024 veya 2025 yıllarının ülkemizde 'Spor ve Egzersiz Yılı' ilan edilmesi için TBMM'ye başvuruda bulundu. TSİİS Başkanı Nihat Güler, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ı ziyaret ederek 2024 veya 2025 yıllarının ülkemizde 'Spor ve Egzersiz Yılı' ilan edilmesi talebini yazılı olarak sundu. Yaptıkları başvuruya ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, spor ve egzersiz bilincinin artırılması için talepte bulunduklarını belirterek, 'Sporun tabana yayılması, vatandaşlarımızın spora yönlendirilmesi ve daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi gaye ve amacı ile bu teklifi meclise veriyoruz.' ifadelerini kullandı.

TÜM Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS), 2024 veya 2025 yıllarının ülkemizde 'Spor ve Egzersiz Yılı' ilan edilmesi için TBMM'ye başvuruda bulundu.

TSİİS Başkanı Nihat Güler, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ı ziyaret ederek 2024 veya 2025 yıllarının ülkemizde 'Spor ve Egzersiz Yılı' ilan edilmesi talebini yazılı olarak sundu.

"TEKLİFİMİZE TÜM SİYASİ PARTİLERİN DESTEK VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yaptıkları başvuruya ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, spor ve egzersiz bilincinin artırılması için talepte bulunduklarını belirterek, "Sporun tabana yayılması, vatandaşlarımızın spora yönlendirilmesi ve daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi gaye ve amacı ile bu teklifi meclise veriyoruz. Meclisin bu teklifi kabul etmesi halinde yapılacak sportif tanıtımlar, kamu spotları, halkımıza yönelik egzersiz ve sportif faaliyetler ile daha çok vatandaşımızın katılımını gerçekleştirerek geniş halk kitlelerine ulaşılmasını sağlamak istiyoruz. Böylece; özellikle gençleri sportif faaliyetlere yönlendirmeyi, orta yaş veya üstü vatandaşların hayatına egzersizi sokmayı amaçlıyoruz. Sporu ve egzersizi ülkemizde pek çok vatandaşın yaşam tarzı haline getirmesini hedefliyoruz. Bu sayede sağlıklı nesiller yetiştirmenin yanı sıra orta yaş ve üzerinin yaşam kalitesinin artacağına inanıyoruz. Siyasi görüş ayırmaksızın teklifimiz Meclise geldiğinde tüm siyasi partilerin destek vermelerini bekliyoruz. Çünkü spor, siyaset üstü bir konudur. Sporun birleştirici gücünü yüce meclisimizde görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Nihat Güler Hasan Turan Spor Politika Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title