TÜM Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS), 2024 veya 2025 yıllarının ülkemizde 'Spor ve Egzersiz Yılı' ilan edilmesi için TBMM'ye başvuruda bulundu. TSİİS Başkanı Nihat Güler, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ı ziyaret ederek 2024 veya 2025 yıllarının ülkemizde 'Spor ve Egzersiz Yılı' ilan edilmesi talebini yazılı olarak sundu. Yaptıkları başvuruya ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, spor ve egzersiz bilincinin artırılması için talepte bulunduklarını belirterek, 'Sporun tabana yayılması, vatandaşlarımızın spora yönlendirilmesi ve daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi gaye ve amacı ile bu teklifi meclise veriyoruz.' ifadelerini kullandı.

TSİİS, 2024 veya 2025 yıllarının 'Spor ve Egzersiz Yılı' ilan edilmesi için başvuruda bulundu

TÜM Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS), 2024 veya 2025 yıllarının ülkemizde 'Spor ve Egzersiz Yılı' ilan edilmesi için TBMM'ye başvuruda bulundu.

TSİİS Başkanı Nihat Güler, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ı ziyaret ederek 2024 veya 2025 yıllarının ülkemizde 'Spor ve Egzersiz Yılı' ilan edilmesi talebini yazılı olarak sundu.

"TEKLİFİMİZE TÜM SİYASİ PARTİLERİN DESTEK VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yaptıkları başvuruya ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, spor ve egzersiz bilincinin artırılması için talepte bulunduklarını belirterek, "Sporun tabana yayılması, vatandaşlarımızın spora yönlendirilmesi ve daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi gaye ve amacı ile bu teklifi meclise veriyoruz. Meclisin bu teklifi kabul etmesi halinde yapılacak sportif tanıtımlar, kamu spotları, halkımıza yönelik egzersiz ve sportif faaliyetler ile daha çok vatandaşımızın katılımını gerçekleştirerek geniş halk kitlelerine ulaşılmasını sağlamak istiyoruz. Böylece; özellikle gençleri sportif faaliyetlere yönlendirmeyi, orta yaş veya üstü vatandaşların hayatına egzersizi sokmayı amaçlıyoruz. Sporu ve egzersizi ülkemizde pek çok vatandaşın yaşam tarzı haline getirmesini hedefliyoruz. Bu sayede sağlıklı nesiller yetiştirmenin yanı sıra orta yaş ve üzerinin yaşam kalitesinin artacağına inanıyoruz. Siyasi görüş ayırmaksızın teklifimiz Meclise geldiğinde tüm siyasi partilerin destek vermelerini bekliyoruz. Çünkü spor, siyaset üstü bir konudur. Sporun birleştirici gücünü yüce meclisimizde görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.