Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı konuşma sırasında Lionel Messi'nin verdiği tepkiler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Inter Miami futbolcularının da katıldığı törende kameralara yansıyan görüntüler futbolseverlerin dikkatini çekti.

BEYAZ SARAY'DA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

MLS şampiyonu Inter Miami oyuncuları Beyaz Saray'da ağırlanırken Trump törende İran'a yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşma sırasında salonda bulunan futbolcuların tepkileri de kameralara yansıdı.

MESSI'NİN MİMİKLERİ TARTIŞMA YARATTI

Trump'ın konuşması sırasında Lionel Messi'nin göz hareketleri ve mimikleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından "garip" olarak yorumlandı. Messi'nin zaman zaman gülmesi ve alkışlaması da dikkat çeken anlar arasında yer aldı.

Bazı futbolseverler Messi'nin bulunduğu ortamdan rahatsız göründüğünü iddia ederken, bazı kullanıcılar ise Arjantinli yıldızın her zaman benzer mimiklere sahip olduğunu ve bunun doğal tavrı olduğunu savundu.