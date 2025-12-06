Haberler

Trump, Ronaldo'nun Beyaz Saray ziyareti için kendisine teşekkür ettiğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Cristiano Ronaldo'nun Beyaz Saray ziyaretinden dolayı kendisini arayarak teşekkür ettiğini duyurdu. Ronaldo'yu 'büyük futbolcu' ve 'inanılmaz bir adam' olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, kasım ayında yaptığı ABD ziyaretinde Beyaz Saray'a kabulünden dolayı, kendisini arayarak teşekkür ettiği bilgisini paylaştı.

Trump, Truth Social hesabından Ronaldo'nun Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Ronaldo'dan övgüyle bahseden Trump, paylaşımında, "Cristiano Ronaldo, büyük futbolcu, bu haftaki Beyaz Saray ve Oval Ofis turu için bana teşekkür etmek üzere az önce aradı." ifadelerine yer verdi.

Ronaldo'nun sadece bir sporcu olarak değil, bir insan olarak da "inanılmaz bir adam" olduğunu vurgulayan Trump, "Ondan daha iyisini bulamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi futbol kulübü Al Nassr'da top koşturan Ronaldo, 18 Kasım'da Başkan Trump'ın Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna verdiği akşam yemeğine katılmıştı.

Trump, davetlilere yaptığı konuşma esnasında, Portekizli yıldız sporcuya da katılımından dolayı teşekkür etmiş ve en küçük oğlu Barron William Trump'ın Ronaldo'nun "büyük bir hayranı" olduğunu söylemişti.

