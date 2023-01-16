TRT ekranlarında Fenerbahçe maçı için skandal şike iması! Tepkiler çığ gibi

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maç sonrası, eski Galatasaraylı futbolcu ve yorumcu Necati Ateş'in yaptığı yorum büyük tepki çekti. Gaziantep FK kalecisi Ertuğrul Taşkıran için çarpıcı ifadeler kullanan Ateş, "Ertuğrul bugün Fenerbahçe galip gelsin diye çok çalıştı açık söylemek gerekirse." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası TRT Spor ekranlarında Necati Ateş'in yaptığı yorum büyük tepki çekti.

"FENERBAHÇE GALİP GELSİN DİYE ÇALIŞTI"

Gaziantep FK kalecisi Ertuğrul Taşkıran için skandal ifadeler kullanan Ateş, "Ertuğrul bugün Fenerbahçe galip gelsin diye çok çalıştı açık söylemek gerekirse. Beğendiğim bir oyuncu ama maalesef her golde o var." dedi.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Bu ifadeler Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çekerken, şike iması yaptıklarını belirttikleri Necati Ateş'in görevinden alınması yönünde çağrıda bulundular.