TRT de yayın ihalesinden çekildi, Saran Group TFF'yi uyardı: Tarihi fırsatı kaçırmayın

Saran Group, Süper Lig yayın ihalesi süreci üzerine basın açıklamasında bulundu. Süper Lig yayın ihalesi açılması zor bir düğüm haline geldi. Digiturk'ün (beIN) ardından TRT de yayın ihalesinden çekildi. Saran Group, TRT'nin ihaleden çekilmesiyle 1D paketi için imza hakkının kendilerine geçtiğini açıkladı.

"BİZ HAZIRIZ"

Saran Group, verdikleri teklifin beIN'den çok daha iyi olduğunu belirterek, TFF'ye 'Tarihi fırsat' olan bu teklifi kabul edin açıklaması yaptı.

İşte Saran'dan yapılan açıklama:

"AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DOĞDU"

"14 Mart 2022 Pazartesi günü yapmış olduğumuz açıklamada ifade ettiğimiz gibi, grubumuz devam eden naklen yayın ihalesi süreciyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra karşılıklı imzayı bekleme aşamasındayken, uzayan süreçle de birlikte kamuoyunda lüzumsuz tartışmalar ve algı sorunları oluşmuş; bu nedenle de açıklama yapma gereği doğmuştur.

"TEKLİFİ YAPMIŞTIK"

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, şartname dahilinde yapmış olduğumuz teklifleri içeren ve mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden çekilmesiyle birlikte kazanmış olduğumuz paketlerin yanı sıra, bir de 1A dahil tüm paket kırılımlarını kapsayan Süperlig TV teklifi yapmıştık.

"125 MİLYON DOLAR GARANTİ EDİLDİ"

Bu teklif çerçevesinde, grubumuzca TFF'ye, teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere toplam 125 milyon dolar garanti edilirken, üzerine Kulüpler Birliği ile gelir paylaşımlı bir de model önermiştik.

"TEMİNATLA DESTEKLENİYOR"

Söz konusu yeni yapının yayıncı kuruluşun şartnameye aykırı olan teminatsız teklifinin aksine teminatla destekleniyor olması, iş modelimizi mevcut yayıncı kuruluşun yıllık sadece yüzde 10 artış öngören 2.105.000.000 TL'lik teklifinden açıkça daha yüksek ve somut olarak da daha güvenli bir teklif yapmaktaydı.

"TEKLİFİMİZ EZBER BOZDU"

Ezber bozan Süperlig TV teklifimizle Türk futbol pazarına yeni bir vizyon ve beraberinde güzide kulüplerimize de yayıncısının esiri olmak yerine kendi ürününün sahibi olma fırsatını sunmuştuk. Gelinen noktada kaybedilen her dakikanın mevcut yayıncı kuruluş lehine ve yarattığımız bu tarihi fırsat aleyhine işlediğini de özellikle belirtmek isteriz.

"İMZALAMAYA HAZIRIZ"

Bu konuyu netleştirirken ayrıca belirtmek isteriz ki, TRT'nin ihaleden çekildiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. TFF'nin 28 Şubat 2022'de resmi sitesinden yaptığı duyuruya ve kurumumuza yazdığı yazıya istinaden, mevcut durumda, Paket 1D için sözleşme yapma hakkının yasal olarak tarafımıza geçmesi sebebiyle, ilgili sözleşmeyi de imzalamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle ayrıca duyurmak isteriz. Saygılarımızla."