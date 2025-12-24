Haberler

Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü

Güncelleme:
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Giresun Kerasusspor ile Watergarden HT arasında oynanan karşılaşmaya son 6,9 saniyede yaşananlar damga vurdu. Tribünlerde yapılan tezahürat sonucu Watergarden HT sporcusu Oğulcan Sevim, tribünlere dönerek şortunu indirdi. Bu anların ardından tribünler karışırken, salon boşaltıldı ve maç boş tribünler önünde tamamlandı.

  • Türkiye Basketbol 2. Ligi maçında Watergarden HT oyuncusu Oğulcan Sevim, tribünlerin sataşmalarına tepki olarak şortunu indirdi.
  • Olay sonrası tribünlerde öfke patlaması yaşandı, sahaya yabancı maddeler atıldı ve bir oyuncuya cisim isabet etti.
  • Hakem heyeti salonun boşaltılmasına hükmetti ve seyircisiz oynanan son 6,9 saniyenin ardından Giresun Kerasusspor maçı kazandı.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Giresun Kerasusspor ile Watergarden HT karşı karşıya geldi. Karşılaşmada yıllarca unutulmayacak bir olay yaşandı.

TRİBÜNE DÖNÜP ŞORTUNU İNDİRDİ

Mücadelenin son saniyelerinde Watergarden HT oyuncusu Oğulcan Sevim'in tribünlere yönelik hareketi maça damga vurdu. Maç boyunca tribünlerle Watergarden HT oyuncusu Oğulcan Sevim arasındaki gerginlik, karşılaşmanın bitimine sadece 6,9 saniye kala zirveye ulaştı. Oyunun durduğu ve hakemlerin teknik faul kararı verdiği esnada, Giresunlu taraftarların tezahüratları şiddetlendi.

Tribünlerden yükselen "Serseri Oğulcan" ve "Oğulcan pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" şeklindeki sataşmalara sinirlenen oyuncu, beklenmedik bir tepki gösterdi. Sevim, şortunun iplerini çözerek aşağı indirdi. İç çamaşırını düzelttikten sonra giysisini tekrar yukarı çeken oyuncunun bu tavrı, salondaki tansiyonu bir anda yükseltti.

ORTAM GERİLDİ, SALON BOŞALTILDI

Oğulcan Sevim'in hareketi sonrası tribünlerde büyük bir öfke patlaması yaşandı. Bazı taraftarlar sahaya girmeye teşebbüs ederken, parkeye yabancı maddeler atıldı. Atılan cisimlerden biri, Watergarden HT forması giyen bir başka oyuncuya isabet etti.

Kerasussporlu basketbolcular ve güvenlik güçleri, öfkeli kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çekti. Olayların büyümesi üzerine hakem heyeti salonun boşaltılmasına hükmetti. Yaklaşık 20 dakika duran oyun, tribünlerin tamamen tahliye edilmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Seyircisiz oynanan son 6,9 saniyelik bölümün ardından Giresun temsilcisi parkeden galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
