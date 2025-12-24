Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde Giresun Kerasusspor ile Watergarden HT karşı karşıya geldi. Karşılaşmada yıllarca unutulmayacak bir olay yaşandı.

TRİBÜNE DÖNÜP ŞORTUNU İNDİRDİ

Mücadelenin son saniyelerinde Watergarden HT oyuncusu Oğulcan Sevim'in tribünlere yönelik hareketi maça damga vurdu. Maç boyunca tribünlerle Watergarden HT oyuncusu Oğulcan Sevim arasındaki gerginlik, karşılaşmanın bitimine sadece 6,9 saniye kala zirveye ulaştı. Oyunun durduğu ve hakemlerin teknik faul kararı verdiği esnada, Giresunlu taraftarların tezahüratları şiddetlendi.

Tribünlerden yükselen "Serseri Oğulcan" ve "Oğulcan pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" şeklindeki sataşmalara sinirlenen oyuncu, beklenmedik bir tepki gösterdi. Sevim, şortunun iplerini çözerek aşağı indirdi. İç çamaşırını düzelttikten sonra giysisini tekrar yukarı çeken oyuncunun bu tavrı, salondaki tansiyonu bir anda yükseltti.

ORTAM GERİLDİ, SALON BOŞALTILDI

Oğulcan Sevim'in hareketi sonrası tribünlerde büyük bir öfke patlaması yaşandı. Bazı taraftarlar sahaya girmeye teşebbüs ederken, parkeye yabancı maddeler atıldı. Atılan cisimlerden biri, Watergarden HT forması giyen bir başka oyuncuya isabet etti.

Kerasussporlu basketbolcular ve güvenlik güçleri, öfkeli kalabalığı sakinleştirmekte güçlük çekti. Olayların büyümesi üzerine hakem heyeti salonun boşaltılmasına hükmetti. Yaklaşık 20 dakika duran oyun, tribünlerin tamamen tahliye edilmesinin ardından kaldığı yerden devam etti. Seyircisiz oynanan son 6,9 saniyelik bölümün ardından Giresun temsilcisi parkeden galibiyetle ayrılan taraf oldu.