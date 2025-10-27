Haberler

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Güncelleme:
Elazığspor–Kastamonuspor maçı öncesinde statta "Ölürüm Türkiye'm" marşının çalınmaması ve MHP Milletvekili Semih Işıkver'e yönelik tezahüratlar tribünlerde gerginliğe yol açtı. Işıkver, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bu benim ilk ve son uyarımdır. Herkes ayağını denk alsın" sözleriyle Elazığspor yönetimine sert tepki gösterdi.

  • Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Elazığspor-Kastamonuspor maçı öncesi 'Ölürüm Türkiye'm' şarkısının çalınmaması ve MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver hakkında tezahüratlar gerginliğe yol açtı.
  • Semih Işıkver, Elazığspor yönetimini 'demir leblebiyiz, adamın dişini kırarız' sözleriyle uyardı.
  • Semih Işıkver, Elazığspor'un Elazığ Belediyesi'nin arka bahçesi gibi yönetildiğini söyledi.

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan Elazığspor–Kastamonuspor maçı öncesinde yaşanan "marş krizi" tribünlerde büyük gerginliğe yol açtı. Karşılaşma öncesi "Ölürüm Türkiye'm" şarkısının çalınmaması ve MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver hakkında yapılan tezahüratlar, statta tansiyonu yükseltti.

"BİZ DEMİR LEBLEBİYİZ, ADAMIN DİŞİNİ KIRARIZ"

Maçta yaşananların ardından sert açıklamalarda bulunan Semih Işıkver, Elazığspor yönetimini hedef alarak, "Bu benim ilk uyarımdır, aynı zamanda son uyarımdır. Herkes ayağını denk alsın, bir daha uyarmam; koltukta oturamazsınız. Biz demir leblebiyiz, adamın dişini kırarız" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜRÜM TÜRKİYE'Mİ ÇALMAK SANA NE ZARAR VERİR?"

Işıkver, Kanal Fırat televizyonuna yaptığı açıklamada, yaşananların "bilinçli bir plan" olduğunu öne sürerek, "Bizi sevmeyenler var, ayak oyunu yapıyorlar. 'Ölürüm Türkiye'm'i çalsan sana ne zararı var? Burası Elazığ! Türkiye'de hiçbir siyasetçinin kabul etmeyeceği bir kumpas yaptılar" dedi.

"BELEDİYENİN ARKA BAHÇESİ GİBİ YÖNETİLİYOR"

Kulüp yönetimini "yanlış yönetim"le suçlayan Işıkver, Elazığspor'un eski günlerinden uzaklaştığını belirterek, "Elazığspor doğru gitmiyor. Elazığ Belediyesi'nin arka bahçesi gibi yönetilmez bu kulüp." sözleriyle tepki gösterdi.

MAÇ SONUCU GÖLGEDE KALDI

Elazığspor'un 2-1'lik mağlubiyeti, statta yaşanan gerginliğin gölgesinde kaldı. Olay sosyal medyada geniş yankı bulurken, Elazığspor yönetimi ve belediyeden konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Utku:

sen teroristlere otur masa basinda pazarlik yap. sonra git stadlarda ulkuculuk tasla!

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

Elazığ spor a kayyum atayın başkan da sen ol

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
