Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan Elazığspor–Kastamonuspor maçı öncesinde yaşanan "marş krizi" tribünlerde büyük gerginliğe yol açtı. Karşılaşma öncesi "Ölürüm Türkiye'm" şarkısının çalınmaması ve MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver hakkında yapılan tezahüratlar, statta tansiyonu yükseltti.

"BİZ DEMİR LEBLEBİYİZ, ADAMIN DİŞİNİ KIRARIZ"

Maçta yaşananların ardından sert açıklamalarda bulunan Semih Işıkver, Elazığspor yönetimini hedef alarak, "Bu benim ilk uyarımdır, aynı zamanda son uyarımdır. Herkes ayağını denk alsın, bir daha uyarmam; koltukta oturamazsınız. Biz demir leblebiyiz, adamın dişini kırarız" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜRÜM TÜRKİYE'Mİ ÇALMAK SANA NE ZARAR VERİR?"

Işıkver, Kanal Fırat televizyonuna yaptığı açıklamada, yaşananların "bilinçli bir plan" olduğunu öne sürerek, "Bizi sevmeyenler var, ayak oyunu yapıyorlar. 'Ölürüm Türkiye'm'i çalsan sana ne zararı var? Burası Elazığ! Türkiye'de hiçbir siyasetçinin kabul etmeyeceği bir kumpas yaptılar" dedi.

"BELEDİYENİN ARKA BAHÇESİ GİBİ YÖNETİLİYOR"

Kulüp yönetimini "yanlış yönetim"le suçlayan Işıkver, Elazığspor'un eski günlerinden uzaklaştığını belirterek, "Elazığspor doğru gitmiyor. Elazığ Belediyesi'nin arka bahçesi gibi yönetilmez bu kulüp." sözleriyle tepki gösterdi.

MAÇ SONUCU GÖLGEDE KALDI

Elazığspor'un 2-1'lik mağlubiyeti, statta yaşanan gerginliğin gölgesinde kaldı. Olay sosyal medyada geniş yankı bulurken, Elazığspor yönetimi ve belediyeden konuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.