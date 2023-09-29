Trendyol Süper Lig: Y. Samsunspor: 0 Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Y. Samsunspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Y. Samsunspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan getirdiği topa yerden düzgün vuran Draguş, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
8. dakikada defanstan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Bennasser'in şutu üstten auta çıktı.
15. dakikada kaptığı topla iyi çıkan Emre Kılınç'ın cepheden şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.
17. dakikada Draguş'un geriye bıraktığı topa düzgün bir vuruş yapan Jevtovic'in şutu filelerle buluştu. 0-2
Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok
Y. Samsunspor: Okan Kocuk, Kingsley Schindler, Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Flavien Tait, Emre Kılınç, Moryke Fofana, Carlo Holse, Landry Dimata
Yedekler: Szumski, Alim, Soner Aydoğdu, Marius, Ntcham, Zeki, Muhammet, Muhammed, Osman, Ercan
Teknik Sorumlu: Emre Bayraktar
Gaziantep FK: Florin Nita, Arda Kızıldağ, Nicolas Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Junior Morais, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Max Gradel, Alexandru Maxim, Denis Draguş
Yedekler: Batuhan, Bikel, Ertuğrul, Mbakata, Oğulcan, Mirza, Onurhan, Markovic, Ogün, Ajeti
Teknik Direktör: Marius Şumudica
Goller: Draguş (dk. 3), Jevtovic (dk.17) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Fofana (Samsunspor), Draguş (Gaziantep FK) - SAMSUN