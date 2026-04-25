Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Hojer'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Mocsi'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

35. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mihaila'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Golün ardından VAR'ın uyarısı ile pozisyonu izleyen Hakem Gürcan Hasova, gol öncesi Kayserispor atağında Onughka'ya faul yapıldığını tespit ederek golü iptal etti.

45. dakikada ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda savunma araya girdi. Seken topu önünde bulan Katongo'nun sert şutunda ise meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Hakemler: Gürcan Hasova, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

Kayserispor: Bilal Bayezit, Katongo, Semih Güler, Denswill, Carole, Doruykhan Toköz, Bennasser, Furkan Soyalp, Makarov, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Benes, Mendes, Mather, Burak Kapacak, Mane, Tuci, Brenet, Görkem Sağlam, Chalov

Teknik Direktör: Erling Moe

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Efe Doğan, Halil Dervişoğlu, Buljubasic, Pierrot, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Yakup Ayan, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sarı kartlar: Katongo (Kayserispor), Mihaila, Sagnan (Çaykur Rizespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı