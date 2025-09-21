Haberler

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Ederson'a baskı yaparak topu kazanan Ali Yavuz'un pasında müsait pozisyondaki Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol taraftan içeri çevirdiği topu Asensio, penaltı noktası üzerinden ağlara gönderdi. 0-1

30. dakikada Kerem'in sol taraftan çizgiye indikten sonra ortasında top kale alanı içerisindeki Talisca'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defans son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

42. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Kasımpaşa oyuncusu Cafu, Skriniar ile orta sahada girdiği mücadelede yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, sarı kartı iptal ederek kırmızı kart ile Cafu'yu oyundan ihraç etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Adem Arous, Godfried Owusu, Andri Baldursson, Ali Yavuz, Haris Hajradinovic, Cafu, Ben Ouanes, Pape Gueye

Yedekler: Ali Yanar, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Mamadou Fall, Jhon Espinoza, Kubilay Kanatsızkuş, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Fousseni Diabate, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Anderson Talisca, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Gol: Marco Asensio (dk. 3) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Cafu (dk. 45) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ali Yavuz, Claudio Winck (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
