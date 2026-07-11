Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarına devam ettiği Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.

Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular, sahada kuvvet ve sonuçlandırma odaklı çalıştı.

Kırmızı-siyahlılar, akşam antrenmanında ise dinamik ısınma, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı, dar alan oyunları oynadı.

Hazırlıklarını 17 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek Çorum temsilcisi, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

Çorum FK, Düzce ve Bolu kamplarında toplamda 5 hazırlık maçı yapacak.