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Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti

Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti
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Trendyol Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK, Düzce Topuk Yaylası'nda teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman gerçekleştirdi. Takım, 17 Temmuz'a kadar burada hazırlanacak, ardından Bolu ve tekrar Topuk Yaylası'nda kamplara katılacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarına devam ettiği Topuk Yaylası'nda günü çift idmanla tamamladı.

Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular, sahada kuvvet ve sonuçlandırma odaklı çalıştı.

Kırmızı-siyahlılar, akşam antrenmanında ise dinamik ısınma, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı, dar alan oyunları oynadı.

Hazırlıklarını 17 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek Çorum temsilcisi, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.

Çorum FK, Düzce ve Bolu kamplarında toplamda 5 hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
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