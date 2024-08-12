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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol bilgileri de verildi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrum FK, sahasında Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

6. dakikada Brazao'nun vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

31. dakikada ceza sahası içinde Gökdeniz'in sert vuruşunda top rakip oyuncuya çarparak kornere çıktı.

36. dakikada etkili gelen Bodrum FK'da Brazao'nun ceza saha içinde sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada Gökdeniz'in ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı.

90. dakikada ceza sahası dışında Musah Mohamed'in sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

90+7. dakikada Furkan Soyalp'in kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında kafayı vuran Saborit topu filelere gönderdi. 0-1

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray Eyisoy

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Christopher Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Samet Yalçın (Haqi Osman dk. 60), Musah Mohammed, Pedro Brazao (Zdravko Dimitrov dk. 79), Fredy (Ahmet Aslan dk. 87), Burak Çoban (Kenan Özer dk. 60), Gökdeniz Bayraktar (Celal Dumanlı dk. 79)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Erkan Değişmez, Omar İmeri, Ahmet Aslan, Ondrej Celustka, Ege Bilsel

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızılağaç, Ertuğrul Ersoy, Salem Mbakata (Godfrey Stephen dk. 59), Cyril Mandouki, Daubin, Alexandru Maxim (Deian Cristian Sorescu dk. 59) Mustafa Eskihellaç (Furkan Soyalp dk. 82), Kacper Kazlowski (Enric Saborit dk. 60), Kenan Kodro

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ali Mervan Ablak, Mirza Cihan, İlker Karakaş, Eren Erdoğan, Eren Çakır

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Enric Saborit (dk. 90+4) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Daubin (dk. 53) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Musah Mohammed, Celal Dumanlı (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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