Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen 4. takım oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor