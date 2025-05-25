Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen 4....

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen 4....
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen 4. takım oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un ardından küme düşen 4. takım oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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